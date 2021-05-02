1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'nın taş fırınlarında pişen lezzetleri sofraları süslüyor

Türkiye'nin yemek kültürüyle adından söz ettiren kentlerinden Şanlıurfa'da, tepsi yemeklerinden dolmaya, lahmacundan sulu ev yemeklerine kadar birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda pişirilerek sofralardaki yerini alıyor.
 02 Mayıs 2021 15:38
+Aa- Yazdır
Şanlıurfa'nın taş fırınlarında pişen lezzetleri sofraları süslüyor

Damak tadına önem verenlerin hem gözüne hem de midesine hitap eden Şanlıurfa'da etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler mutfak kültürünün temelini oluşturuyor.

Yemekleri ve zengin mutfağıyla ramazan ayının kendine has özellikleriyle yaşandığı kentte, iftar saatinin yaklaşmasıyla, kebaptan lahmacuna, pilav, nohut, kuru fasulye gibi ev yemeklerinden kek, dolma ve güvece kadar birçok lezzet, yeni tip koronavirüs önlemleri altında taş fırınlarda, odun ateşinde fırıncılar tarafından özenle pişiriliyor.

Daha sonra yöreye özgü tırnaklı ve lavaş ekmekle fırından alınan yemekler, iftar sofralarını süslüyor. Sahurda dahi iş yoğunluğunun oluştuğu taş fırınlarda pişen birbirinden lezzetli yemekler damakları tatlandırırken, fırıncılar da ramazan ayında daha fazla mesai harcıyor.

- "Ramazanda pişirdiğimiz yemeklerin sayısı çok artıyor"

Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde fırın işleten Ali Doğan, AA muhabirine, ramazan ayında iş yoğunluklarının arttığını söyledi.

Yemek kültürünün çok çeşitli olmasından dolayı fırınların tercih edildiğini belirten Doğan, "Özellikle ramazan ayında fırında pişirdiğimiz yemeklerin sayısı çok artar. Yemek tepsilerinin yanında lahmacun, çömlek, pide gibi çok sayıda yemeği fırında pişiriyoruz. Yoğunluğu azaltmak için vatandaşlardan yemeklerini erken getirmelerini söylüyoruz. Buna rağmen yoğunluktan biz hem çok yoruluyoruz hem de orucumuzu fırında açmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Fırıncı Mahmut Şimşek ise oruçlu olmaları ve havanın sıcak olması nedeniyle ocak başında zor anlar yaşadıklarını ifade etti.

Yoğunluğa rağmen yemekleri en lezzetli şekilde pişirmeye gayret gösterdiklerini anlatan Şimşek, "İşimizin zorluğuna rağmen vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız taş fırınlarda pişen yemeklerin ayrı bir lezzet kazandığını belirterek yemeklerini taş fırınlarımızda pişiriyorlar. Özellikle tepsi kebabı, patates, soğan, domates, patlıcan yemekleri odun ateşinde lezzetleniyor. Biz de bu yemekleri güzelce pişirerek iftar sofralarına eşsiz tatlar kazandırdığımız için mutluyuz." diye konuştu.

- "Taş fırında pişen yemeğin lezzetini yiyenler bilir"

Fırın müşterilerinden Halil Temiz de taş fırınların kentin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sahurda dahi fırına yemek getirerek pişirilmesini beklediğini kaydeden Temiz, "Taş fırında pişen yemeklerin tadı da lezzeti de çok güzel oluyor. Gerçekten taş fırında pişen yemeğin lezzetini yiyenler bilir. Bu nedenle hangi yemeği yaparsak yapalım getirip taş fırında pişirtiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Ameliyat olursan ölürsün' denildi,4 ameliyatla hayata döndü
02 Mayıs 2021 16:03		 Avukatlık kimliği ile sınava giremedi
02 Mayıs 2021 15:57
Müzik algısı testinde, kadınlar daha başarılı çıktı
02 Mayıs 2021 15:54		 Polise boş kağıdı gösterdiler, cezayı yediler
02 Mayıs 2021 15:28
Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan son yolculuğuna uğurlandı
02 Mayıs 2021 15:22		 Koronayı yenen müftü: Yoğun bakımda ölümle burun burunaydım
02 Mayıs 2021 14:51
Rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
02 Mayıs 2021 14:02		 Nakil sırasında karışan cenaze namaz öncesi fark edildi
02 Mayıs 2021 13:42
Maske çıkarılmasını protesto etti, ALES'e girmedi
02 Mayıs 2021 13:17		 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı
02 Mayıs 2021 13:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:39 - Aynı çatı değil, aynı çadır altında görev yapıyorlar16:11 - Öğretmen husumetli olduğu komşusunu bacağından vurdu16:09 - TİGEM'e bağlı işletmede buzağılar pastörize sütle besleniyor16:03 - 'Ameliyat olursan ölürsün' denildi,4 ameliyatla hayata döndü15:57 - Avukatlık kimliği ile sınava giremedi15:54 - Müzik algısı testinde, kadınlar daha başarılı çıktı
15:50 - Beykoz'da trafikte yol verme kavgası; yangın tüpüyle saldırdı15:44 - 1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi15:38 - Şanlıurfa'nın taş fırınlarında pişen lezzetleri sofraları süslüyor15:36 - 'Yangın bekçileri' iftarlarını yeşil örtü üzerinde yapıyor15:33 - Adana'da çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza15:32 - Bu yıl annelerin hediyeleri ve bayramlıklar internetten alınacak
15:28 - Polise boş kağıdı gösterdiler, cezayı yediler15:22 - Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan son yolculuğuna uğurlandı15:01 - Mesai sırasında sosyal medya kovulma sebebi14:58 - ATAK Helikopteri 2 teröristi etkisiz hale getirdi14:54 - Ceza verildiği tarihte sendika üyesi olan memur, üyelikten ayrılırsa itiraz kuruluna sendika temsilcisi katılır mı?
14:51 - Koronayı yenen müftü: Yoğun bakımda ölümle burun burunaydım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
Rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak bekleniyor
İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaya kalmak 1
eşi ölünce dağılan kadın 1
gurbet 1
1 mayıs 1
ya hep ya hiç 1
iş başvurusu yaparken cv ye sözlük yazarı olduğunu belirtmek 2
küçük hanım 2
yazarların sürekli birbirini eleştirmesi 3
çikolata 2
Iban numarası 3
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam