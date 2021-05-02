1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'e ulaşan obrukların risk haritasının hazırlanması için çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yürüten Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Kayalı - Yağmapınar bölgesinde 1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildiğini söyledi.
 02 Mayıs 2021 15:44
+Aa- Yazdır
1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi

AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Karapınar bölgesinde obrukların sayısı, yeri, oluşturdukları riskler ve obruk olabilecek bölgelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarla bölgenin risk haritasının oluşturulacağını belirten Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, ''2020 yılında yapılan çalışmalardan sonra oluşan yeni obruklar ve daha önce ölçüm yapılmayan obrukların eklenmesiyle bölgedeki obruk sayısı 600'ü geçmiş durumda. Kayalı bölgesindeki obruklar ise birim alan düşen obruk sayısı bakımından oldukça dikkati çeken bir bölgede yer almaktadır. Bu bölge içerisinde Karapınar'ın kuzeyindeki sulak alanın kurumasının ardından Sultaniye Ovası'nın doğu ve batı kıyısına ilave olarak en kuzeyde Kayalı, Yağmapınar bölgesinde yaklaşık 1 kilometrekarelik alan içerisinde 100'ün üzerinde obruk tespit ettik. Bunlar irili-ufaklı ve genellikle birkaç metre çapında. Aralarında 10, 15 hatta 30 metre çaplarda ve değişken derinliklerde 100'ün üzerinde obruk var. Biz de bu bölgede çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sayıları net olarak ortaya koyup buradaki obruk oluşumlarıyla ilgili de bir modelleme çalışması gerçekleştiriyoruz.'' diye konuştu.

'YERLEŞİM YERİNE 600 METRE'

Prof. Dr. Arık, Kayalı bölgesindeki obrukların yerleşim yerine de yakın olduğunu belirterek şunları söyledi:

''Kayalı bölgesindeki obruklar, yerleşim yerlerine yaklaşık 600 metre kadar mesafede oluşmuş. Geçtiğimiz yıllarda bölgenin birçok yerinde yerleşim merkezlerinin içerisinde de obrukların oluştuğunu gördük. O nedenle bölge içerisindeki obruk oluşumları büyük bir risk. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Son iki yıldır devletimiz bu konuda kurumlarıyla birlikte çalışmaya başladı ve Konya Teknik Üniversitesi, Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurarak AFAD İl Müdürlüğümüzün yaptığı bir çalışmaya gerekli bilimsel desteği veriyoruz. Çalışmalara Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar Belediyesi ve KOP İdaresi de destek vermektedir.''

'YIL SONUNA DOĞRU NET VERİLER ORTAYA ÇIKACAK'

Çalışmaların 3,5 yıl sürmesinin planlandığını belirten Prof. Dr. Arık, ''Şu anda bir yılını geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl Karapınar'ı çalıştık ve bu yıl Ereğli, Emirgazi, Çumra, Karatay ile Konya kent merkezine yakın alanlarda Selçuklu ve Meram'a dahil olan yerler var. Bu bölgelerde çalışacağız. Bu yıl sonuna doğru da obruk sayısı, oluşum mekanizmaları ve nedenleriyle ilgili net veriler ortaya çıkacak. Havzanın biraz daha kuzeyine doğru Altınekin, Cihanbeyli, Sarayönü ve Kadınhanı bölgelerindeki obruk oluşumlarındaki çalışmaları yapıyoruz. Üç yıllık periyotta bölge içerisindeki olası en hızlı yöntemlerle obrukları tespit edip, üç yılın sonunda bir eylem planına gitmesi için çaba göstereceğiz.'' dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Valilik, kentte gazetelerin toplatıldığı iddialarını yalanladı
02 Mayıs 2021 14:35		 İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
02 Mayıs 2021 14:26
Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1'i de ATM'de yakalandı
02 Mayıs 2021 14:20		 Koronavirüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi
02 Mayıs 2021 13:26
İzolasyonda olması gerekirken çalışan motorlu kurye yurda yerleştirildi
02 Mayıs 2021 13:05		 'Jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
02 Mayıs 2021 12:55
Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor
02 Mayıs 2021 12:36		 Sivas'ı Yüksek Hızlı Tren heyecanı sardı
02 Mayıs 2021 12:10
Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor
02 Mayıs 2021 11:30		 Bu camideki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
02 Mayıs 2021 11:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:11 - Öğretmen husumetli olduğu komşusunu bacağından vurdu16:09 - TİGEM'e bağlı işletmede buzağılar pastörize sütle besleniyor16:03 - 'Ameliyat olursan ölürsün' denildi,4 ameliyatla hayata döndü15:57 - Avukatlık kimliği ile sınava giremedi15:54 - Müzik algısı testinde, kadınlar daha başarılı çıktı15:50 - Beykoz'da trafikte yol verme kavgası; yangın tüpüyle saldırdı
15:44 - 1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi15:38 - Şanlıurfa'nın taş fırınlarında pişen lezzetleri sofraları süslüyor15:36 - 'Yangın bekçileri' iftarlarını yeşil örtü üzerinde yapıyor15:33 - Adana'da çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza15:32 - Bu yıl annelerin hediyeleri ve bayramlıklar internetten alınacak15:28 - Polise boş kağıdı gösterdiler, cezayı yediler
15:22 - Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan son yolculuğuna uğurlandı15:01 - Mesai sırasında sosyal medya kovulma sebebi14:58 - ATAK Helikopteri 2 teröristi etkisiz hale getirdi14:54 - Ceza verildiği tarihte sendika üyesi olan memur, üyelikten ayrılırsa itiraz kuruluna sendika temsilcisi katılır mı?14:51 - Koronayı yenen müftü: Yoğun bakımda ölümle burun burunaydım
14:44 - Jandarma raporu: PKK'ya katılan kadınların yarısına HDP aracılık etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
Rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak bekleniyor
İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beyin 4
WhatsApp'ın geri adım atması 1
istikrar 1
güldürücü gaz 1
kumandanım benim izin kağıdım 1
iki dünya bir araya gelse 3
telefon rehberine kan grubu eklemek 1
çalışma izin belgesi 3
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 3
orucu uykuya tutturmak 3
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam