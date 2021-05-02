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Avukatlık kimliği ile sınava giremedi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu sabah saat 10.15'te başladı. Kimileri sınava geç kalırken, bir avukat avukatlık kimliği ile sınava giremedi. 2021 - ALES/1, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takviminde ilan edildiği gibi bugün saat 10.15'te başladı, sınav 12.45'te sona erecek. Adaylar ve refakatçileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Saat 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapatıldı. Kadıköy'de bulunan İstanbul Anadolu Lisesi'nde bazı adaylar sınava geç kalırken, sınava girmek isteyen bir avukat, avukatlık kimliği ile sınava kabul edilmedi. Sınava giren adayların yakınları okul çevresinde bekledi.
 02 Mayıs 2021 15:57
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Avukatlık kimliği ile sınava giremedi

"SINAVA GİREMEYECEĞİM SÖYLENDİ"

Dışarı çıkan Avukat Mustafa Zorbozan, "Bugün ALES'e girmek için İstanbul Anadolu Lisesi'ne geldim sabah saatlerinde avukatlık kimliğimle. Avukatlık kanunu madde 9'a göre kimlik yerine geçtiği için giriş yapmak istedim. Ancak ÖSYM'nin belirlediği yönetmelikle Avukatlık Kanunu madde 9 kanun hükmü çiğnenerek bu kimlikle sınava giremeyeceğim söylendi ve sınava alınmıyorum. Aylardır hazırlandığım sınava alınmıyorum. Bu sorunu daha önce de birçok arkadaşımın da yaşadığını biliyorum. Eğer normlar hiyerarşisinin olduğunu hukuk fakültelerinde biz öğrenci arkadaşlarımıza anlatıyorsak bu olmaz. Yönetmelikle kanun hükmü çiğnenemez. İlk girişte hiçbir sorun yaşamadım. Avukatlık kimliğimle geçtim. Sınava gittiğimde benim bu kimlikle sınava giremeyeceğimi, ÖSYM'nin asmış olduğu kağıtta avukatlık kimlik belgesinin orada yasaklı belgeler arasında olduğunu söylediler. Avukatlık Kanunu'na göre avukatlık kimliği normal TC kimliği yerine geçiyor. Ben sınava alınmıyorum daha sonrasında benim okula dahi giremeyeceğimi söyleyip dışarı çıkmamı rica ettiler" dedi.

"BAKALIM İNŞALLAH GÜZEL BİR SONUÇ ALACAĞIZ"

Eşi sınava giren Serap Körpınar Yılmaz ise, "Eşimi bekliyorum heyecanla, sınava girdi. Elektrik elektronik mühendisi, yüksek lisans için denemek istiyor kendisini. Son güne kadar videolarla tekrar tekrar çalıştı. Bakalım inşallah güzel bir sonuç alacağız." diye konuştu.
DHA
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