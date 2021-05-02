1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen husumetli olduğu komşusunu bacağından vurdu

Adana'da bir öğretmen, daha önce evine haciz gelmesine neden olan komşusunu "yan baktı" diye bacağından vurdu.
 02 Mayıs 2021 16:11
+Aa- Yazdır
Öğretmen husumetli olduğu komşusunu bacağından vurdu

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi 74225 Sokak'taki Saklı Kent Rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan öğretmen Celal T. ile Mehmet Kara dolandırıcılık iddiasıyla mahkemelik oldu. Yargılama sonucunda Celal T.'nin evine haciz geldi. Bu nedenle iki komşu arasında husumet başladı. Bugün de rezidansın bahçesinde karşılaşan iki komşu "yan bakma" yüzünden tartışınca öğretmen komşusunu ruhsatlı silahı ile bacağından vurdu. Bunun üzerine komşuları polise haber verdi. Yaralı, otomobil ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Öğretmen ise polise teslim oldu.

Öğretmen Celal T. polis merkezine götürülerken, olay yeri ekipleri inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de iki öğretmen vefat etti
02 Mayıs 2021 13:55		 Ağaç gölgesi sınıf, kaporta kara tahta
02 Mayıs 2021 08:30
16 yıllık öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti
30 Nisan 2021 20:03		 Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
30 Nisan 2021 00:04
Uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
29 Nisan 2021 20:18		 Genç yaşta kanseri yenen öğretmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
29 Nisan 2021 11:28
Okul müdürleri okula gitmeyecek
28 Nisan 2021 23:08		 Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması
28 Nisan 2021 22:21
Öğretmenler çocuklara sosyal medyadan masal anlatıyor
28 Nisan 2021 20:24		 Çok sevdiği öğrencisini masal kitabının kahramanı yaptı, yarışmada dereceye girdi
28 Nisan 2021 16:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:40 - Taksi şoförleri, ortalığı savaş alanına çevirdi16:39 - Aynı çatı değil, aynı çadır altında görev yapıyorlar16:11 - Öğretmen husumetli olduğu komşusunu bacağından vurdu16:09 - TİGEM'e bağlı işletmede buzağılar pastörize sütle besleniyor16:03 - 'Ameliyat olursan ölürsün' denildi,4 ameliyatla hayata döndü15:57 - Avukatlık kimliği ile sınava giremedi
15:54 - Müzik algısı testinde, kadınlar daha başarılı çıktı15:50 - Beykoz'da trafikte yol verme kavgası; yangın tüpüyle saldırdı15:44 - 1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi15:38 - Şanlıurfa'nın taş fırınlarında pişen lezzetleri sofraları süslüyor15:36 - 'Yangın bekçileri' iftarlarını yeşil örtü üzerinde yapıyor15:33 - Adana'da çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza
15:32 - Bu yıl annelerin hediyeleri ve bayramlıklar internetten alınacak15:28 - Polise boş kağıdı gösterdiler, cezayı yediler15:22 - Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan son yolculuğuna uğurlandı15:01 - Mesai sırasında sosyal medya kovulma sebebi14:58 - ATAK Helikopteri 2 teröristi etkisiz hale getirdi
14:54 - Ceza verildiği tarihte sendika üyesi olan memur, üyelikten ayrılırsa itiraz kuruluna sendika temsilcisi katılır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
Rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak bekleniyor
İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beyin 4
WhatsApp'ın geri adım atması 1
istikrar 1
güldürücü gaz 1
kumandanım benim izin kağıdım 1
iki dünya bir araya gelse 3
telefon rehberine kan grubu eklemek 1
çalışma izin belgesi 3
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 3
orucu uykuya tutturmak 3
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam