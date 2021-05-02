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Aynı çatı değil, aynı çadır altında görev yapıyorlar

Kayseri'de geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaevine giren 112 personeli Tuğba ve Uğur Keskin çifti, Hatay Sahra Hastanesi'nde birlikte görev yapıyor.
 02 Mayıs 2021 16:39
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Aynı çatı değil, aynı çadır altında görev yapıyorlar

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan 15 yıllık sağlık memuru Tuğba (36) ve Uğur Keskin (38) çifti, 2020 yılı mart ayında dünyaevine girdi. Meslektaş olan Keskin çifti, Hatay'ın Suriye sınırına yakın bölgede kurulan sahra hastanesinde görev yapıyor. 2020 yılı mart ayında dünyaevine girdikten sonra yaklaşık bir ay yine Hatay'da görev yapan Tuğba ve Uğur çifti, ikinci defa gittikleri Hatay'da bu sefer 10 gün görev yapacak.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de Keskin çiftini, "Birçok evli personelimiz gibi hem hayatı hem de nöbetleri paylaşıyor" notuyla sosyal medyadan paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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