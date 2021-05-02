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Niğde'deki Hitit dönemi antik kent turizme kazandırılacak

Niğde'de, 2 bin 172 metre yüksekliğindeki Göllüdağ'ın zirvesinde yer alan geç Hitit dönemine ait antik kentin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
 02 Mayıs 2021 17:04
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Çiftlik ilçesinde yer alan milattan önce yaklaşık 8'inci yüzyılda geç Hitit dönemine ait uygarlık yaşadığı 2 bin 172 metre yüksekliğindeki Göllüdağ'ın zirvesinde yer alan Tabal Krallığı'nın kalıntılarının bulunduğu bölgede, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç incelemede bulundu.

Kömürcü köyü yakınlarındaki bölgeyi gezen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "2 bin 172 metre yükseklikteki Göllüdağ, sönmüş volkanik dağdır. Burada milattan önce yaklaşık 8'inci yüzyılda Geç Hitit dönemine ait uygarlık yaşamış. Onun eserlerini burada görebiliyoruz. Ancak milattan önce 8 bin yıllarında burada obsidyen maden atölyelerinin kurulduğunu ve bu madenden kesici aletlerin üretildiğini ve bunların Kıbrıs ve Suriye gibi uzak yerlere gönderilerek ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Buradaki kazılar 1934 yılında başladı. Çıkarılan en önemli eser ise 'Çift Aslan' heykelidir. Niğde Müzesi'nde sergilenmektedir" dedi.

'TARİHE IŞIK TUTACAK'

Vali Şimşek, bölgede tarihe ışık tutabilecek çok önem arz eden bir uygarlığın yaşadığına dikkat çekerken, şunları kaydetti:

"Maalesef yeterince tanıtılamamış. Amacımız burayı tanıtmak ve turizme kazandırmak. Özellikle yol problemi var. Bir an önce yollarını yaptırmak istiyoruz. Buraya daha çok turist çekmek istiyoruz. Yapacağımız çalışmalarla böyle güzel bir yeri turizme kazandırmış olacağız. Yapılan araştırmalara göre eski insanların Afrika'dan Avrupa'ya geçerken bu güzergahı kullandıkları ve burada obsidyen madeninden kesici aletler yaptığı ve bu tür atölyelerin mevcut olduğu tespit edildi. Bu da gösteriyor ki bölgedeki yaşam ve uygarlık Göbeklitepe kadar eski. Tarihe ışık tutması açısından çok büyük önem arz ediyor."
DHA
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