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MSB, kritik iki operasyonlar dan fotoğraf paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraflar paylaştı.
 02 Mayıs 2021 17:18
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MSB, kritik iki operasyonlar dan fotoğraf paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakarca mücadelesinden fotoğraflar." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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