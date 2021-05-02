1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank'tan Babacan'a yanıt: Fren Ali ama neye?

Bakan Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi" açıklamasını eleştirdi.
 02 Mayıs 2021 17:20
+Aa- Yazdır
Bakan Varank'tan Babacan'a yanıt: Fren Ali ama neye?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kanal 42'deki 'Reaksiyon' programında sarf ettiği "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi. 125 bin makam arabası alan israf zihniyeti ise anca duvara tosladı" sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

Bakan Varank, "Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
02 Mayıs 2021 17:24		 MSB, kritik iki operasyonlar dan fotoğraf paylaştı
02 Mayıs 2021 17:18
KOSGEB'in 5 milyar liralık destek programı için başvurular yarın başlıyor
02 Mayıs 2021 10:39		 İnce'nin partisi 19 Mayıs'ta faaliyetlerine başlayacak
02 Mayıs 2021 09:58
Bakan Pakdemirli: Fiyatlar yaz aylarında daha fazla düşecek
02 Mayıs 2021 08:45		 2 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
02 Mayıs 2021 00:01
Bakan Soylu: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
01 Mayıs 2021 23:44		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti
01 Mayıs 2021 23:38
Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı
01 Mayıs 2021 23:09		 İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da bitiyor
01 Mayıs 2021 23:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:30 - Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi18:24 - Çalışma İzin Belgesi almak isteyenler dikkat! Revize edildi17:57 - Eskişehir'de markette bazı ürünlerin satışı yasaklandı17:24 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı17:20 - Bakan Varank'tan Babacan'a yanıt: Fren Ali ama neye?17:18 - MSB, kritik iki operasyonlar dan fotoğraf paylaştı
17:17 - Baba oğul 6 ay arayla Kovid-19'dan hayatını kaybetti17:16 - Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini araca kilitledi17:04 - Niğde'deki Hitit dönemi antik kent turizme kazandırılacak16:43 - Türk oyun geliştiricileri sektörün devleriyle bir araya gelecek16:40 - Taksi şoförleri, ortalığı savaş alanına çevirdi16:39 - Aynı çatı değil, aynı çadır altında görev yapıyorlar
16:11 - Öğretmen husumetli olduğu komşusunu bacağından vurdu16:09 - TİGEM'e bağlı işletmede buzağılar pastörize sütle besleniyor16:03 - 'Ameliyat olursan ölürsün' denildi,4 ameliyatla hayata döndü15:57 - Avukatlık kimliği ile sınava giremedi15:54 - Müzik algısı testinde, kadınlar daha başarılı çıktı
15:50 - Beykoz'da trafikte yol verme kavgası; yangın tüpüyle saldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
Rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak bekleniyor
İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması
Sigara dumanı nedeniyle tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gurbet 2
Aruz ölçüsü 4
buzlu cam 4
la isla bonita 4
ssd 1
origami 2
kitap yazmak 1
telefon rehberine kan grubu eklemek 2
ağız dalaşı 2
yayçep 3
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam