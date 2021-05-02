Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
|02 Mayıs 2021 17:24
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