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Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi

Gaziantep'te 17 günlük kapanmayı fırsat bilen hırsızlar, kuyumcu dükkanlarının olduğu çarşının altına tünel kazarken suçüstü yakalandı.
 02 Mayıs 2021 18:30
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Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi

Olay, Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. 17 günlük kapanma öncesi kuyumcuların olduğu caddeyi korumak için tutulan özel güvenlik ekipleri, devriye attıkları esnada metruk bir binadan gelen sesler üzerine çevrede araştırma yaptı. Bu esnada fark edildiklerini anlayan 4 şüpheli kaçmaya başladı. Özel güvenlikçilerden kaçmak için evlerin duvarlarından atlayan 4 şüpheliden ikisinin kolu ve bacağında kırıklar oluştu. Yapılan incelemede kuyumcuların bulunduğu caddeye doğru metruk binadan tünel kazıldığı anlaşıldı. Kıskıvrak yakalanan 4 şüpheli emniyete teslim edildi.

Olaya ilişkin bir açıklama yapan Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, esnafı korumak için gerekli tüm önlemleri aldıklarını, bunun da ilk sonucunu başarılı şekilde gördüklerini söyledi. Özdinç, "17 günlük kapanma döneminde Gaziler Caddesi biraz sıkıntılıydı, çünkü burası dip dibe kuyumcu dolu. Bunun için 17 günlük süreç için özel güvenlik tutalım kafamız rahat eder diye. Ben önceden şüpheli olacak her yeri gösterdim, onlar da dediğimiz bölgelere yoğunlaşınca bir kapının önünde kum çuvalını görmüşler, incelemek için içeri diktiklerinde şahsıları suçüstü yakalıyorlar. Şahıslar kaçmaya başlıyor, kimisi duvardan atlıyor. Bu esnada birinin kolu, diğerinin bacağı kırılıyor. Güvenlikçilerimiz de yakalayıp emniyete teslim ediyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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