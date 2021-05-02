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Türk akademisyenlerden yerli ve milli vegan kozmetik ürünü

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Tezcan ve Prof. Dr. Oya Atıcı uluslararası patentli aktif ve bitki özleri kullanarak vegan kozmetik ürünler geliştirdi. Geliştirilen saç bakım serumu saç dökülmesini engellerken, anti-aging krem ise kırışıklık önleyici olarak göz çevresi, tüm yüz ve boyun bölgesine uygulanabilen hepsi bir arada bir ürün olarak öne çıkıyor.
 02 Mayıs 2021 18:37
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Türk akademisyenlerden yerli ve milli vegan kozmetik ürünü

Türkiye'de her yıl ithalatına on milyonlarca dolar harcanan kozmetik ürünler için üniversitelerimizden yerli ve milli marka girişimi geldi. Dr. Öğr. Üyesi Erdem Tezcan ve Prof. Dr. Oya Atıcı'nın buluşu, anti-aging krem ve saç bakım serumunda hayat buldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tezcan, "Her iki ürünümüzde de yola çıkarken doğal ve vegan olan ve alerji yapmayan ürünler yapalım istedik. İTÜNOVA'nın desteği ile ulusal ve uluslararası patentler aldık. Ürünlerimiz hem ulusal ve uluslararası patentli selüloz teknolojisi hem de bitki özleri içeriyor. Ürünlerimizin testleri ulusal ve uluslararası akredite laboratuvarlarda hassas ciltli bireylerde yapılarak dermatolojik olarak onaylandı. Ürünlerimizden biri anti-aging krem. Özelliği ise kırışıklara etki gösterir, nem tutar, aydınlatır ve elastikiyet verir. Üstelik hem tüm yüz bölgesine, göz çevresine, boyun bölgesine uygulanabilen hem erkek hem de kadınların kullanımına uygun hepsi bir arada bir ürün. Yani göz çevresi için, yüz ve boyun için ayrı ayrı ürünler kullanmaya gerek kalmıyor. İTÜNOVA desteğiyle patentlediğimiz ve selüloz teknolojisini kullandığımız bir diğer vegan ürünümüz de, saç bakım serumudur. Bu ürünümüz, bitki özleri sayesinde saçları dipten besleyerek ve antioksidan etki göstererek saç dökülmesini engellemeyi amaçlıyor. Ayrıca, saç ekim sonrasında da saçların tutmasını destekliyor" dedi.

"Her iki ürünümüzde de yola çıkarken doğal ve vegan yapalım istedik"

Yaptıkları buluşun, selüloz teknolojisinin kozmetiğe uyarlanması üzerine geliştirdiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Erdem Tezcan, "Selüloz bitkilerin yapısında, büyük bir kısmını oluşturan doğal bir bileşendir. Buluşumuzda elde ettiğimiz, selüloz türevini cildimize sürdüğümüzde, nemli bir tabaka oluşturmasını hedefledik. Ayrıca nem tutup diğer bileşenleri yavaş yavaş emilmesini sağlayarak alerjinin önüne geçmeyi amaçladık. Her iki ürünümüzde de yola çıkarken doğal ve vegan yapalım istedik. İTÜNOVA'nın desteği ile geliştirdiğimiz selüloz teknoloji üzerine ulusal ve uluslararası patentlerini aldık. Birde ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu bizimde önem verdiğimiz yerli ve milli bir marka oluşturma amacı ile yola çıktık. Ürünlerimizden biri anti-aging krem. Özelliği ise uluslararası patentli selüloz teknolojisi içeriyor. Bu krem tüm yüze, göz çevresine boyun altına gibi birçok bölgeye sürülebiliyor. Ayrıca kırışıklara etki gösterir, nem tutar, aydınlatır ve elastikiyet sağlar. Böylece ayrı ayrı kremler almamıza gerek kalmayacak. Diğer ürünümüzde saç bakım serumu aynı uygulamaları bu ürünümüzde de kullandık. Doğanın biyoloji etkisinden ilham alarak geliştirdik ve bitki özleri içeriyor. Bitki özleri sayesinde saçları dipten besleyerek ve antioksidan göstererek saç dökülmesini önlüyor. Ürün saç ekim sonrasında da saçların tutmasına yardım ediyor" şeklinde konuştu.

"Üniversitemiz patent, eğitimleri ve patent desteği verdi"

Geliştirilen ürünün patenti için üniversiteye başvuru yaptıklarını aktaran Tezcan, "Üniversitemiz patent, eğitimleri ve ticarileşme desteği verdi. Bu desteği aldıktan sonra başta ürünün formülasyonu olmak üzere, ürünün kutusu, ambalajı, kokusu, kıvamı nasıl olmalıdır? diye ciddi çalışmalarda bulunduk. Hem finansal hem de pazar arayışlarında İTÜNOVA'nın desteğiyle ürünümüzü hayata geçirdik. Ürünlerimize ise web sitemizden, anlaşmalı olduğumuz prestijli online satış sitelerinden, seçkin güzellik merkezlerinden ve eczanelerden ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

"Ürünün ulusal ve uluslararası patent sürecini biz yönettik ve destekledik"

Geliştirilen ürünlerin patentlendirilip ticarileşmesini çok istediklerini belirten İTÜNOVA genel müdürü Hayri Özturan, "Üniversitemizin patentlediği bir buluşun, bir ürüne dönüşmesi ve ticarileşen ilk ürünümüz olması İTÜNOVA için gurur kaynağı. Bu patent selüloz teknolojisinin kozmetik öncü uygulamalardan bir tanesi aynı zamanda vegan bir ürün. Geleceğe dönük ve potansiyeli olan bir ürünün arkasında olmaktan çok gururluyuz. Ulusal ve uluslararası patent sürecini biz yönettik ve destekledik. Ayrıca İTÜNOVA ürünün ticarileşmesi için büyük rol oynadı. Bugüne kadar yapılan 700'e yakın proje var. Şu anda da aktif yürüttüğümüz 200 proje var" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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