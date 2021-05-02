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Üst düzey isimleri hedef alan savcı yargı karşısına çıkacak!

Samsun'da sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesap üzerinden AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün yargılanmasına başlanıyor. 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'iftira' suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gündüz, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın hakim karşısına çıkacak.
 02 Mayıs 2021 19:25
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Üst düzey isimleri hedef alan savcı yargı karşısına çıkacak!

Sosyal medya platformunda '@HOHMUSTESARI' adıyla açtığı hesap üzerinden bazı AK Parti'li üst düzey isimler ve bakanlara hakaretlerde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin, Samsun Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu, açılan sosyal medya hesabının da sahte olduğu tespit edildi.

AÇIĞA ALINDI

Mesai saatleri içinde Twitter'dan açtığı 'trol' hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret ettiği tespit edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında savcı Özcan Muhammed Gündüz, açığa alındı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından savcı Gündüz hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan ayrıca iddianame hazırlandı. Bahse konu Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden 2016'nın ağustos ayında oluşturulduğuna yer verilen ve 2 yıldan, 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İHRAÇ EDİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında meslekten çıkarma cezası verdi. HSK 2. Daire tarafından verilen ihraç kararında Gündüz'ün yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu vurgulandı.

Gündüz, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın hakim karşısına çıkacak.
DHA
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