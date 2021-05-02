Çalışanlar aldı ama şirket sahipleri çalışma belgesi alamadı
|02 Mayıs 2021 19:44
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İçişleri Bakanlığının yayımladığı son Genelge gereğince, 3 Mayıs Pazartesi günü itibariyle e-Devletten "Çalışma Muafiyet İzin Belgesini" almadan işe gitmek isteyenlere ceza uygulanacak.
Bugün saat 11:00 itibariyle, Genelgede öngörülen belgeyi e-Devletten alanların sayısı 2 milyona ulaştı.
Ancak, memurlar.net'e ulaşan bilgilere göre şirketlerin sigortalı çalışanları, "Çalışma Muafiyet İzin Belgesini" e-Devletten alabilirken, şirket sahipleri sistem entegrasyonu sağlanamadığından, ilgili belgeyi alamadı.
İşte sosyal medyada yer alan bazı yorumlar:
- Bünyemizde çalışan 3 arkadaşa çalışma muafiyet izin belgesi aldık, ama sistem,
şirket ortağı ve genel müdür olarak bana belge vermiyor. Yarın polis ve diğer
kolluk kuvvetine ne ibraz edeceğiz. Bağkur ödeyen kimse bu belgeyi alamadı.
Bu konuda bir genelge metni yok.
@TC_icisleri
- Bağkur (4b) sigortalı avukatlar çalışma izin belgesi alamazken yanlarında SSK'lı (4a) olan avukatlar izin belgesi alabiliyor. Sizce de bir hata yok mu? @TC_icisleri
- Sayın bakanım @suleymansoylu Çalışma Muafiyet İzin Belgesi şirket çalışanlarına var bağkurlu veya bağkur emeklisi şirket müdürlerine ve/veya şirket ortaklarına yok bu konuda düzenleme bekliyoruz.
- "Çalıştığınız Şirket Adres Bilgisine Ulaşılamadı veya Çalıştığınız Şirket Çalışma Muafiyet Kapsamında Değil."... SGK lı çalışan personel muaf Bağkur lu işveren muaf değil mi?
- Yasaktan Muaf olan firmaların 4A sigortalı çalışanları çalışma izni alabiliyor ama 4b #bağkur lu patronları izin alamıyor. Ortada bir mağduriyet oluşacak ve konuyla ilgili bir açıklama da gelmiyor.
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