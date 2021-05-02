Fahrettin Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, asıl mücadelenin 15 Temmuz ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya çalışanlar arasında olduğunu belirterek, "Görüyoruz ki mücadele devam ediyor" dedi.
|02 Mayıs 2021 21:41
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Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 yıl önce yazmışız; 'Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında.' Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz" dedi.
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