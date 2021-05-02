Bodrum'da duyulan yüksek sesle ilgili açıklama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan yüksek sesin Yunan Adaları'ndan gerçekleştirilen Paskalya kutlamalarında kaynaklandığı bildirildi.
|02 Mayıs 2021 21:48
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Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları'ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
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