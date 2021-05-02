1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SpaceX'in 4 astronotu taşıyan kapsülü Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonunda görevlerini tamamlayan 4 astronot Dünya'ya ulaştı. Astronotlar, istasyonda 167 gün kaldı.
 02 Mayıs 2021 22:01
+Aa- Yazdır
SpaceX'in 4 astronotu taşıyan kapsülü Dünya'ya döndü

ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) astronot Soiçi Noguçi'yi taşıyan SpaceX'in Dragon kapsülü 6,5 saatlik yolculuğun ardından ABD'nin Florida eyaletinde Panama City açıklarına indi.

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 167 gün kaldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, 4 astronotu Dünya'ya taşıyacak Crew Dragon mekiğinin seferinin kötü hava şartları nedeniyle ertelenmesine karar verildiğini belirtmişti.

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Hizmetleri programı kapsamında Crew Dragon mekiği ile ISS'ye astronot taşıyor.

Şirket, "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşuyla iki astronotu istasyona taşımıştı.

SpaceX, "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.

"Crew-1 görevi", NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.

ISS'de 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

"Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere ABD'li Boeing şirketi de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dokunsal geri bildirim, dijital ile gerçek dünyayı birleştirecek
02 Mayıs 2021 22:00		 Türk oyun geliştiricileri sektörün devleriyle bir araya gelecek
02 Mayıs 2021 16:43
'Robot eczacı' işbaşında
01 Mayıs 2021 13:34		 Yapay zeka bebekleri
01 Mayıs 2021 07:59
Oppo ve Xiaomi'den sonra bir marka daha Türkiye'de üretilecek
30 Nisan 2021 14:18		 5G frekans ihalesi 2022'de yapılacak
28 Nisan 2021 15:52
Yerli sosyal medya uygulaması Mirket
27 Nisan 2021 07:23		 'Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla, F-35'in motor maliyeti artacak'
26 Nisan 2021 12:09
Aksungur SİHA'dan yeni başarı
25 Nisan 2021 13:57		 Türk SİHA'ları için tarihi gün
23 Nisan 2021 16:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:38 - Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 130 milyonu geçti23:01 - Polis otosuyla kurye çarpıştı: 1 yaralı23:00 - Kırmızı renkli ilin bir ilçesinde daha yoğun bakımda sıfır vaka22:30 - Kayseri'de iki öğretmen vefat etti22:09 - Thodex kurucusu Özer'in Tiran'da kaldığı 4 adres belirlendi22:01 - SpaceX'in 4 astronotu taşıyan kapsülü Dünya'ya döndü
22:00 - Dokunsal geri bildirim, dijital ile gerçek dünyayı birleştirecek21:58 - Manisa'nın susamlı helvası 121 yıldır iftar sofralarını süslüyor21:54 - İçişleri Bakanlığı 'çalışma izin belgesi' sayısını açıkladı21:48 - Bodrum'da duyulan yüksek sesle ilgili açıklama21:44 - Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi21:41 - Fahrettin Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
21:07 - İçişleri tam kapanmaya ilişkin sık sorulan 8 soruyu daha cevapladı20:57 - İstanbul Üniversitesi'nde elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu20:35 - Devlet memurları yeni disiplin yönetmeliği üzerine notlar20:13 - İçişleri'nden çalışma izin görev belgelerine ilişkin yeni genelge19:44 - Çalışanlar aldı ama şirket sahipleri çalışma belgesi alamadı
19:29 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
Rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
İçişleri'nden çalışma izin görev belgelerine ilişkin yeni genelge
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
Kayseri'de iki öğretmen vefat etti
Üst düzey isimleri hedef alan savcı yargı karşısına çıkacak!
Sigara dumanı nedeniyle tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzyılın icadı 6
yoğun çalışma temposu 3
krem karamel 3
puanlama sistemi 1
ssd 1
plan defteri 1
tası tarağı toplayıp gitmek 3
radyo tiyatrosu 3
Galatasaray 1
savrulmak 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam