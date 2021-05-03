3 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

18 BAŞLIKTA DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ? Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmelikle birlikte 1982 yılından bu yana çeşitli değişikliklerle birlikte yürürlükte kalan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Kurumlar disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkındaki yönetmeliklerini 6 ay içerisinde yeni Yönetmelikle uyumlu hale getirecek. Bu süre içinde mülga Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş bulunan disiplin kurulları ve disiplin amirlerinin görev ve yetkileri devam edecek.