3 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
|03 Mayıs 2021 00:02
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1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ve Sultan 1. Murad Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek, il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.
(Edirne/11.30-17.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/11.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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