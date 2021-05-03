1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burdur'da 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuk kayboldu

Burdur Asmabağ Köyü'nde 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney kayboldu. Küçük Kerim'i arama çalışmaları 200 kişilik bir ekip tarafından devam ediyor.
 03 Mayıs 2021 04:00
+Aa- Yazdır
Burdur'da 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuk kayboldu

Burdur Asmabağ Köyü'nde 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney kayboldu. Küçük Kerim'i arama çalışmaları 200 kişilik bir ekip tarafından devam ediyor.

Burdur'un Altınyayla İlçesine bağlı Asmabağ Köyü'nde 10 yaşındaki Kerim Can Güney'den haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Öğle saatlerinden beri haber alınamayan çocuğun bulunması için AKUT, UMKE, Jandarma ve köylülerden oluşan 200 kişilik ekip ile arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından gündüz drone ile yapılan arama çalışmaları, gece saatlerinde de devam ediyor.

Ayrıca arama çalışmalarını yakından takip eden Burdur Valisi Ali Arslantaş, gece 01.00 saatlerinde çocuğun kaybolduğu bölgeye giderek Jandarma ekiplerinden bilgi aldı. Bölgede arama çalışmalarını yapan Jandarma ekibi, Vali Arslantaş'a arama yapılan yerleri anlatarak arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
03 Mayıs 2021 00:04		 Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 130 milyonu geçti
02 Mayıs 2021 23:38
Manisa'nın susamlı helvası 121 yıldır iftar sofralarını süslüyor
02 Mayıs 2021 21:58		 Ailesinden 3 kişiyi 9 gün içerisinde Kovid-19'dan kaybetti
02 Mayıs 2021 19:27
Hindistan'dan Türkiye'ye gelenlere karantina uygulanacak
02 Mayıs 2021 19:21		 Emekli öğretmen sergi gelirleriyle Afrika'da 7 su kuyusu açtırdı
02 Mayıs 2021 18:36
Hemşire iki hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
02 Mayıs 2021 18:32		 Baba oğul 6 ay arayla Kovid-19'dan hayatını kaybetti
02 Mayıs 2021 17:17
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini araca kilitledi
02 Mayıs 2021 17:16		 'Ameliyat olursan ölürsün' denildi,4 ameliyatla hayata döndü
02 Mayıs 2021 16:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:00 - Burdur'da 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuk kayboldu02:00 - Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt00:04 - Akademisyenlerin hangi etiğe aykırı eylemleri ceza soruşturmasına konu olur?00:04 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:02 - 3 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var
00:00 - %70'e varan süper indirimler23:38 - Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 130 milyonu geçti23:01 - Polis otosuyla kurye çarpıştı: 1 yaralı23:00 - Kırmızı renkli ilin bir ilçesinde daha yoğun bakımda sıfır vaka22:30 - Kayseri'de iki öğretmen vefat etti22:09 - Thodex kurucusu Özer'in Tiran'da kaldığı 4 adres belirlendi
22:01 - SpaceX'in 4 astronotu taşıyan kapsülü Dünya'ya döndü22:00 - Dokunsal geri bildirim, dijital ile gerçek dünyayı birleştirecek21:58 - Manisa'nın susamlı helvası 121 yıldır iftar sofralarını süslüyor21:54 - İçişleri Bakanlığı 'çalışma izin belgesi' sayısını açıkladı21:48 - Bodrum'da duyulan yüksek sesle ilgili açıklama
21:44 - Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
%70'e varan süper indirimler
Akademisyenlerin hangi etiğe aykırı eylemleri ceza soruşturmasına konu olur?
3 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Ramazanda umut var
Burdur'da 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuk kayboldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap yazmak 1
özne yüklem uyumsuzluğu 2
akıllı işaretler 2
Hacı yatmaz 3
Vur kaç taktiği 1
çap 3
plastik saksıları giydirmek 2
eskişehirspor 1
kimse yoğurdum ekşi demez 4
buzlu cam 4
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam