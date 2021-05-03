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Bülent Turan: Kılıçdaroğlu adaylık korkusu yaşıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kılıçdaroğlu'nun siyaseten en büyük korkusu cumhurbaşkanı adayı olmak zorunda kalması. 11 yılda 10 seçim kaybetmek gibi kötü bir karneye sahip. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kaybederse, şu anki koltuğundan olacağının farkında"
 03 Mayıs 2021 06:32
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Bülent Turan: Kılıçdaroğlu adaylık korkusu yaşıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, tam kapanma süreci, 2023 seçimleri ve ABD'nin skandal soykırım açıklaması ile ilgili konuştuk. Bülent Turan'ın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

Türkiye tam kapanma sürecinde nasıl değerlendirirsiniz?

Tüm dünyada olduğu gibi, bizler de küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Son dönemlerde vaka ve vefatlarda yaşanan artış, yeni tedbirler alınmasını zorunlu kıldı. Tam kapanmanın birtakım sosyal ve ekonomik zorlukları beraberinde getirdiğinin farkındayız. Bu dönemi en az hasarla atlatmamız adına ekonomik ve sosyal destek programları kapsamında önemli çalışmalar yapıldı, daha da yapılacaktır.

KIZILDERİLİLER İÇİN ÖNERGE Mİ VERELİM?

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklamalarının ardından bundan sonraki süreç nasıl olur sizce?

Biden'ın ifadesi, hakkaniyetten, adaletten, vicdandan ve hukuktan çok uzak. Bu şekilde bir yarışa girecek olursak, biz de Meclis'imizde ABD için 'Kızılderilileri yok ettiniz' diye bir önerge mi verelim? Ümit ediyorum, ABD, büyük devlet geleneğine yakışmayan, hukuki dayanağı olmayan bu yanlıştan bir an önce döner. Türkiye'nin bir rol model olmasını ve dünyada yüksek ses çıkarmasını engellemek isteyenler ellerindeki tüm imkanları kullanacaktır. Bunlar zayıflayınca şimdi ellerinde güya soykırım ve benzeri iddialarla Türkiye'ye ayak bağı olmaya çalışıyorlar.

CHP VE İYİ PARTİ, HDP'YE SESSİZ KALMAMALIYDI

HDP'nin sözde 'soykırım' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Terörle arasına mesafe koyamayan HDP gün geçtikçe her alanda adeta dibe batıyor. Joe Biden'dan önce sözde soykırım için, 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!' diyecek kadar alçak bir siyaset anlayışı olabilir mi? Hiçbir milli meselede milletten yana, Türkiye'den yana bir duruş sergilemeyen bir parti Türkiye'nin partisi olabilir? Ayrıca CHP'nin, İyi Parti'nin yol arkadaşları HDP'nin bu açıklamasına sessiz kalmamaları gerekiyordu. Bunun adı siyaset değil.

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKMAK İSTEMEYECEK

2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olabilir?

Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı bizim konumuz değil. Biz kendi işimize bakıyoruz. Ancak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyaseten en büyük korkusu cumhurbaşkanı adayı olmak zorunda kalması. Çünkü kaybederse, zaten 11 yılda 10 seçim kaybetmek gibi kötü bir karneye sahip. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kaybederse, şu anki koltuğundan olacağının farkında. Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını düşünüyorum. Daha önce 'Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa ben de adayım' dememdeki gayem de buydu. Kılıçdaroğlu'nun hayatındaki tek siyasi başarısı, kaset operasyonuyla geldiği genel başkanlık makamı. O koltuğu da bırakmak istemeyecektir.

MAYIS AYINDA MISIR'A GİDECEĞİZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Meclis'te Mısır ile dostluk grubu kurulmasının önemli olduğunu belirterek "Karşılıklı iyi niyetli adımlardan sonra böyle bir karar alındı. Mısır'ın bize bir daveti oldu. Davet üzerine mayıs ayında bir heyetin gitmesi planlanıyor. Uzun süredir çalışılan bir konuydu" dedi.

AYNISI MENDERES'E DE YAPILDI

CHP'nin gündeme getirdiği '128 milyar dolar' iddialarıyla ilgili ne söylersiniz?

CHP, iç siyasette ne zaman sıkışsa, kendi partileri içinde ne zaman dalgalanmalar, kopmalar, kavgalar yaşasa, gündemi değiştirmek, kendi dinamiklerini bir arada tutmak adına böyle bir yalanı savunuyorlar. Bu ilk değil. Dün Merkez Bankası rezervlerinin buharlaştığını, ortadan kaybolduğunu söylüyorlardı. Bugün belgelerle peş peşe yapılan açıklamalardan sonra söylem değiştirdiler. Şimdi 'kime satıldı?' diyorlar. Bugün ülkemizde oynanan kirli oyunlar, karalama kampanyaları geçmişte Adnan Menderes'e de yapılmadı mı? Aynı zihniyet, dün merhum Adnan Menderes için de '12 uçak dolusu altını yurt dışına kaçırırken yakalandı' diye bir iftira atmıştı. Her şey devletin kayıtlarında mevcuttur.

Ebru Karatosun ANKARA

Türkiye
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