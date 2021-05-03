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Polis bir gence el uzattı 27'si kurtuldu

Sultangazi'de uyuşturucu bağımlısı 15 yaşındaki oğlu tarafından dövülen Yasemin Y.'nin polisten yardım istemesi büyük bir seferberlik başlattı. Uyuşturucuyu bırakmakta istekli olduğu görülen S.Y. tedavi edildi ve okula dönmesi sağlandı. S.Y.'nin yeniden bağımlı hale gelmemesi için çevresini araştıran polis bu şekilde 27 kişiye ulaşıp bataklıktan çıkardı
 03 Mayıs 2021 06:50
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Polis bir gence el uzattı 27'si kurtuldu

Anneler, uyuşturucu ile mücadelede polisin en büyük destekçisi oldu. Uyuşturucu bataklığına saplanan gençleri kurtarmak için bir yandan polis bir yandan da anneler canla başla çalışıyor. Son olarak Sultangazi'de oğlunun uyuşturucudan kurtulması için polise başvuran bir annenin mücadelesi dalga dalga büyüdü ve 27 genç bataklıktan kurtarılarak topluma kazandırıldı.

AĞLAYARAK POLİSE SIĞINDI

Sultangazi'de uyuşturucu ile mücadeleyi, seferberliğe dönüştüren olay bundan tam 1 yıl önce yaşandı. Yasemin Y., 15 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı oğlu S.Y. tarafından darp edildi. Uyuşturucu almak için annesinden para isteyen S.Y., vermeyen annesini darp etti ve üzerindeki parayı zorla aldı. Çaresiz kadın, oğlundan aldığı darbelerle kendisini sokağa attı ve umutsuzca yürümeye başladı. Sokakta ağlayarak yürüyen Yasemin Y., önünden geçtiği Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek oğlunun uyuşturucu parası yüzünden kendisini dövdüğünü, evi yakmakla tehdit ettiğini söyledi ve polisten yardım istedi.

BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ

Gözü yaşlı kadınla doğrudan görüşen ilçe emniyet müdürü, oğlunu birlikte uyuşturucudan kurtarabileceklerini söyledi. Emniyet müdürü kadına bunun için yapılabilecekleri de anlattı. Yasemin Y.'nin ihbarı harekete geçen Sultangazi Asayiş ve Çocuk Büro Polisleri, hem uyuşturucu kullanan S.Y.'yi, hemde S.Y.'ye uyuşturucu satan sokak satıcılarını yakaladı. Karakola getirilen S.Y. ile ilk görüşmeyi İlçe Emniyet Müdürü yaptı. S.Y.'nin uyuşturucuyu bırakmak konusunda istekli olduğunu gören müdür, hemen harekete geçti.

ANNELERE UMUT OLDU

S.Y.'nin anne ve babasından hastaneye yatırılması için dilekçe alan polisler, daha sonra da S.Y.'yi uyuşturucu ile mücadele birimi olan özel bir hastaneye yatırdı. Tedavinin ardından uyuşturucudan kurtulan S.Y. yeniden okula başladı. Arkadaş çevresinin de uyuşturucudan uzaklaştırılmadığı sürece S.Y.'nin yeniden uyuşturucuya başlayabileceğini düşünen Sultangazi Emniyeti, özel bir ekip kurarak çocuğun uyuşturucu kullanan arkadaşlarının ailelerine ulaştı. Yasemin Y.'nin mücadelesi, diğer annelere de umut oldu ve polisle birlikte çocuklarının tedavi edilmesi için mücadele verdiler.

HEPSİ İŞE BAŞLADI

Polislere, kaymakamlık, belediye, sivl toplum kurulukları ve hayırseverler de destek verdi. Anne Yasemin Y.'nin başvurusuyla başlayan mücadelede bugüne kadar 2'si 18 yaşından küçük 27 kişi uyuşturucudan kurtarıldı. Yeni bir hayata başlayan gençler, esnaf ve iş adamları aracılığı ile iş sahibi de oldu. Gençlerden her hafta kan ve idrar örnekleri alarak uyuşturucuya dönüp dönmediklerini de titizlikle takip ediliyor. Gençlere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de pedagog ve psikolog desteği veriyor.

İki kardeş birlikte başvurup başardı

S.Y.'nin uyuşturucudan kurtarılmasının ardından projeyi duyan bazı bağımlılar, polisten yardım istedi. 32 yaşındaki E.S. ile ve 40 yaşındaki ağabeyi M.S. de polisten yardım isteyenlerden. Kardeşinin uyuşturucu kullandığını görünce kahrolduğunu söyleyen M.S. "O gün kardeşim ve kendim için uyuşturucudan kurtulmak adına söz verdim ve polise başvurdum" dedi. Tedavilerinin ardından uyuşturucuya veda eden iki kardeş, yine polis ve esnafın desteğinde iş bulup çalıştıklarını ve hayatlarından memnun olduklarını söyledi.

Belki de ölecektim

17 yaşından beri uyuşturucu kullandığını söyleyen 30 yaşındaki G.E. bırakma sürecini şöyle anlattı: "Benim E.D. diye bir arkadaşım vardı. Emniyetin bu projesinden haberi olmuş. O emniyete gidip kurtuldu. Geçen yıl da ben emniyete başvurdum tedavi olmak için. Emniyet müdürü ile direkt görüştüm, bana "Biz sizin annelerinizin yaptığı duayız" dedi. Sonra beni özel bir hastaneye yatırdılar. Tedavimi oldum. Ölene dek dua edeceğim. Belki de ölecektim kullanmaya devam etseydim" dedi.

Şahin Şen
Yeni Şafak
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