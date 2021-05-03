1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gara yolu kesildi... Mehmetçik Avaşin-Basyan'da yeni üsler kuruyor

Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım harekatlarında 10 gün geride kaldı. Mehmetçik, Avaşin-Basyan'da yeni üsler kurarken, Gara güzergahı için de geçiş noktası olan bölgede tampon oluşturacak. Böylece PKK'lı teröristler için Gara yolu tamamen kapanacak.
 03 Mayıs 2021 06:56
+Aa- Yazdır
Gara yolu kesildi... Mehmetçik Avaşin-Basyan'da yeni üsler kuruyor

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarının 10'uncu gününde komandolar adım adım iz sürüyor. PKK'nın tüm inlerine girilen operasyonlarda şu ana kadar 46 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın Pençe Yıldırım kara safhasında komandolar Avaşin-Basyan bölgesine yoğunlaştı. Ara ara hava desteğiyle devam eden operasyonlarda örgütün sözde komuta yerleri, eğitim tesisleri, barınak, sığınak, mağaraları ile terörist kalıntılar tespit edilerek yok ediliyor. Basyan daha elverişli koşullarda olsa da sarp, kayalık ve derinlikteki zorlu coğrafyasıyla Avaşin'de iz süren komandolar, teröristlerin tüm inlerini tek tek imha ediyor.

YENİ ÜSLERE HAZIRLIK

İstihkam unsurları ağırlıklı olarak METİ timleri ile bölgeye döşenmiş mayın ve EYP'leri imha edip komandolara yol açıyor. Bölge bir yandan terör unsurlarından arındırılırken, istihkam unsurları da gerek komandolara yol açma, gerekse üslenme için uygun şartları sağlama amacıyla yoğun faaliyet yürütüyor. Bölgede kalıcı üslerin tesisi kapsamında muharebe yolları ve izlerinin inşa ve bakımı yapılacak, ileri bölge havacılığına istihkam desteği sağlanacak, koruyucu mevziler oluşturulacak, gözetlemeye karşı tedbirler alınacak. Ardından da Irak'ın kuzeyindeki üs sayılarına yenileri eklenecek. Üsler için ikmal yollarının açılması, bakım ve onarımı, hava ikmal sistemleri, lojistik güzergahlar ve diğer üslerle bağlantılar gibi faaliyetler icra edilecek.

DAĞLICA VE CUDİ NEFES ALDI

Türkiye-Irak sınırına yaklaşık 20 km mesafedeki Avaşin-Basyan, Hakurk'tan sonra PKK'nın en çok kullandığı bölgelerden ve tam karşısındaki Hakkari bölgesinin ana kamplarından. Yüksekova, Cudi ve Dağlıca bölgelerindeki terör yapılanması, harekatlar öncesi buradan yönetiliyordu. Pençe harekatları kapsamında Zap'taki TSK üslenmesiyle Çukurca, Hakurk'taki üslenmeyle Şemdinli, Metina ve Sinat-Haftanin'deki üslenmeyle Şırnak ve Beytüşşebap bölgelerinin K.Irak'la bağlantısı kesildi. Avaşin-Basyan, geri istikamette de Gara güzergahı için geçiş noktası. Pençe-Yıldırım kara harekatı, Gara'ya düzenlenen Pençe-Kartal harekatının bir sonraki aşaması. Avaşin Basyan'daki TSK unsurları, Gara istikametinde önemli bir tampon oluşturacak. Zap ve Metina'daki üslerle diğer yolların da kapatılmış olmasıyla, terör unsurları için Gara yolu tamamen kapanmış olacak.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emniyet Genel Müdürü: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor
03 Mayıs 2021 07:47		 ATAK Helikopteri 2 teröristi etkisiz hale getirdi
02 Mayıs 2021 14:58
Jandarma raporu: PKK'ya katılan kadınların yarısına HDP aracılık etti
02 Mayıs 2021 14:44		 Bağdadi'nin en güvendiği isimlerden olan terörist yakalandı
02 Mayıs 2021 10:36
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında 44 terörist etkisiz hale getirildi
02 Mayıs 2021 10:34		 PKK'nın korkunç yüzü: Teslim olanların 400'ü çocuk
02 Mayıs 2021 09:00
Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı
01 Mayıs 2021 16:21		 Suriye'den kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi
01 Mayıs 2021 12:39
MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu paylaşımı
01 Mayıs 2021 11:19		 YPG/PKK, Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaştı
01 Mayıs 2021 00:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:25 - İstanbul'da 'tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı08:16 - Telefonla konuşurken pencereden düştü08:09 - Belediyenin ihalesine, araç hibe eden firma tek katıldı08:07 - Prof. Dr. Mustafa Şahin'den duygulandıran Erdoğan anısı07:59 - İmamoğlu'na 'oy vermem ama kete yaparım' dedi, siyasilerin gözdesi oldu07:47 - Emniyet Genel Müdürü: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor
07:47 - Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret07:40 - Hindistan varyantına ilişkin Türk bilim insanlarından ilk tespit07:30 - Meteoroloji duyurdu: Türkiye güneşli ve sıcak, gece sağanak geliyor07:25 - Çöpteki gıda israfı üzüyor!07:10 - Mahkeme işvereni haklı buldu: WhatsApp mesajı işten edebilir06:56 - Gara yolu kesildi... Mehmetçik Avaşin-Basyan'da yeni üsler kuruyor
06:50 - Polis bir gence el uzattı 27'si kurtuldu06:40 - Otomotivde çarklar pandemi ve çipe kilitlendi06:32 - Bülent Turan: Kılıçdaroğlu adaylık korkusu yaşıyor06:24 - 2021 yılı Performans Programında neler var?06:14 - Sahte izin belgesi pahalıya patladı: 24 bin 600 lira ceza
04:00 - Burdur'da 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuk kayboldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
%70'e varan süper indirimler
Akademisyenlerin hangi etiğe aykırı eylemleri ceza soruşturmasına konu olur?
Hindistan varyantına ilişkin Türk bilim insanlarından ilk tespit
Polis bir gence el uzattı 27'si kurtuldu
Sahte izin belgesi pahalıya patladı: 24 bin 600 lira ceza
Emniyet Genel Müdürü: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor
Meteoroloji duyurdu: Türkiye güneşli ve sıcak, gece sağanak geliyor
Ramazanda umut var
3 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışma izin belgesi 3
Acımadı ki 3
kırık cam teorisi 2
küçük ev 2
kırık 2
orucu uykuya tutturmak 3
Aruz ölçüsü 4
WhatsApp'ın geri adım atması 1
seri filmler 5
özne yüklem uyumsuzluğu 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam