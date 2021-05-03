Gara yolu kesildi... Mehmetçik Avaşin-Basyan'da yeni üsler kuruyor
|03 Mayıs 2021 06:56
|+Aa- Yazdır
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarının 10'uncu gününde komandolar adım adım iz sürüyor. PKK'nın tüm inlerine girilen operasyonlarda şu ana kadar 46 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın Pençe Yıldırım kara safhasında komandolar Avaşin-Basyan bölgesine yoğunlaştı. Ara ara hava desteğiyle devam eden operasyonlarda örgütün sözde komuta yerleri, eğitim tesisleri, barınak, sığınak, mağaraları ile terörist kalıntılar tespit edilerek yok ediliyor. Basyan daha elverişli koşullarda olsa da sarp, kayalık ve derinlikteki zorlu coğrafyasıyla Avaşin'de iz süren komandolar, teröristlerin tüm inlerini tek tek imha ediyor.
YENİ ÜSLERE HAZIRLIK
İstihkam unsurları ağırlıklı olarak METİ timleri ile bölgeye döşenmiş mayın ve EYP'leri imha edip komandolara yol açıyor. Bölge bir yandan terör unsurlarından arındırılırken, istihkam unsurları da gerek komandolara yol açma, gerekse üslenme için uygun şartları sağlama amacıyla yoğun faaliyet yürütüyor. Bölgede kalıcı üslerin tesisi kapsamında muharebe yolları ve izlerinin inşa ve bakımı yapılacak, ileri bölge havacılığına istihkam desteği sağlanacak, koruyucu mevziler oluşturulacak, gözetlemeye karşı tedbirler alınacak. Ardından da Irak'ın kuzeyindeki üs sayılarına yenileri eklenecek. Üsler için ikmal yollarının açılması, bakım ve onarımı, hava ikmal sistemleri, lojistik güzergahlar ve diğer üslerle bağlantılar gibi faaliyetler icra edilecek.
DAĞLICA VE CUDİ NEFES ALDI
Türkiye-Irak sınırına yaklaşık 20 km mesafedeki Avaşin-Basyan, Hakurk'tan sonra PKK'nın en çok kullandığı bölgelerden ve tam karşısındaki Hakkari bölgesinin ana kamplarından. Yüksekova, Cudi ve Dağlıca bölgelerindeki terör yapılanması, harekatlar öncesi buradan yönetiliyordu. Pençe harekatları kapsamında Zap'taki TSK üslenmesiyle Çukurca, Hakurk'taki üslenmeyle Şemdinli, Metina ve Sinat-Haftanin'deki üslenmeyle Şırnak ve Beytüşşebap bölgelerinin K.Irak'la bağlantısı kesildi. Avaşin-Basyan, geri istikamette de Gara güzergahı için geçiş noktası. Pençe-Yıldırım kara harekatı, Gara'ya düzenlenen Pençe-Kartal harekatının bir sonraki aşaması. Avaşin Basyan'daki TSK unsurları, Gara istikametinde önemli bir tampon oluşturacak. Zap ve Metina'daki üslerle diğer yolların da kapatılmış olmasıyla, terör unsurları için Gara yolu tamamen kapanmış olacak.
Kıymet Sezer
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emniyet Genel Müdürü: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor
03 Mayıs 2021 07:47
|ATAK Helikopteri 2 teröristi etkisiz hale getirdi
02 Mayıs 2021 14:58
|Jandarma raporu: PKK'ya katılan kadınların yarısına HDP aracılık etti
02 Mayıs 2021 14:44
|Bağdadi'nin en güvendiği isimlerden olan terörist yakalandı
02 Mayıs 2021 10:36
|Bakan Akar: Pençe operasyonlarında 44 terörist etkisiz hale getirildi
02 Mayıs 2021 10:34
|PKK'nın korkunç yüzü: Teslim olanların 400'ü çocuk
02 Mayıs 2021 09:00
|Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı
01 Mayıs 2021 16:21
|Suriye'den kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi
01 Mayıs 2021 12:39
|MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu paylaşımı
01 Mayıs 2021 11:19
|YPG/PKK, Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaştı
01 Mayıs 2021 00:28