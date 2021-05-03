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Meteoroloji duyurdu: Türkiye güneşli ve sıcak, gece sağanak geliyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Türkiye'nin tamamı az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları 2 ile 4 derece artacak. Gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
 03 Mayıs 2021 07:30
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Meteoroloji duyurdu: Türkiye güneşli ve sıcak, gece sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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