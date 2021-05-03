Hindistan varyantına ilişkin Türk bilim insanlarından ilk tespit

Türk bilim insanlarının da ülkemizde görülmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdiği Hindistan varyantlı koronavirüs mutantının sert etkileri hakkında ilk açıklamalar gelmeye başladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs varyant ve mutasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

UCU AÇIK MİLYONLARCA MUTASYON VAR: Dünyada ilk başta 6-7 varyant vardı. Şimdi ise milyonlarca mutasyon var.

HİNDİSTAN VARYANTI AŞIDAN KAÇIYOR: Hindistan varyantı hem aşıyı hem hastalığı geçirmiş kişilerin bağışıklığını etkisizleştiriyor. İngiliz varyantının da çok daha hızlı bulaştığını gördük. Ama aşıların yüzde 90'ının İngiliz varyantında etkili olduğunu görüyoruz.

GÜNEY AFRİKA VARYANTI ÇOCUKLARI YOĞUN BAKIMA SOKUYOR: Güney Afrika mutasyonlarının en önemli sıkıntısı çocuk, genç ve orta yaştaki kişileri yoğun şekilde etkilemesi. Çocukların daha fazla yoğun bakıma yattığını görüyoruz. Güney Afrika mutasyonunda da aşılanmış ve hastalığı geçirmiş kişilerde yeniden hastalığa yakalanma potansiyeli oldukça yüksek. Yani Hint ve Güney Afrika varyantları hem daha ölümcül hem daha bulaşıcı.

Diğer yandan tam kapanma sürecinin vaka sayılarında azalış üzerindeki etkileri görülmeye başlanırken uzmanlar SABAH'a pandemiyle mücadelede gelinen nokta ve salgının seyriyle ilgili öngörülerini anlattı:

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş: Vefat sayılarındaki artış ağır hasta sayısındaki yoğunluktan kaynaklanıyor. Kısmi kapanma sürecinin öncesinde ağır hasta sayımız bir hayli artmıştı. Bir hastanın yoğun bakım süreci de 1 ayı bulabiliyor ve bir kısmı hayatını kaybediyor. Bu yüzden vefat sayılarında artış olduğunu gördük.



Henüz tam kapanmanın etkilerini görmek için erken. 10 gün sonra vefat ve ağır hasta sayılarında düşüşler görülecek. Tam kapanmanın öncesinde büyükşehirlerden diğer şehirlere akınlar yapıldığını belirten Odabaş, "Bu durum vaka sayılarında bir miktar artışa neden olabilir. Farklı şehirlere giden vatandaşların en az 5 gün kendilerini evlerinde karantina altına almaları ve yerel halkla temas kurmamaları gerekiyor.

Tam kapanmanın son gününde ise dönüşler başlayacak. Bu durum da vaka sayılarını yükseltebileceği için bizi endişelendiriyor. Dönüşleri kademeli olarak planlamamız daha sağlıklı olur.

'KOROANVİRÜS AŞISI İŞE YARIYOR'

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit: Vakalarda son 10 günde olan gevşeme bizi mutlu etti. En büyük pandemi hastanesi olarak aşağı doğru iyi bir düşüş yakaladık. Hastanemizdeki dolu yatak sayısında azalma oldu. Aşılamaya da yoğun talep var. İkinci doz aşılama sürüyor. Yeni randevularda aralar açılacak. Bunda yanlış olan bir şey yok.

Eğer aşı birinci dozda iyi bir bağışıklık bırakıyor ve bunu koruyorsa bu yapılabilir ki dünyada örnekleri var.

Aşının görevini yaptığına inancı perçinlemeli ve insanların aşıya olan güvencini artırmalıyız. Çünkü aşının işe yaradığı görülüyor. Endişeye gerek yok, elimizde yeterli aşı var.

BURAK ÇELİK - MUSTAFA KAYA