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Emniyet Genel Müdürü: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor

Yerli ve milli silahlarla donatılan Türk Polis Teşkilatı'nın terör örgütleriyle mücadelede tarihi bir başarı yakaladığını söyleyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor. İnsan üstü bir gayretle mücadele ediyoruz" dedi
 03 Mayıs 2021 07:47
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Emniyet Genel Müdürü: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor

Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın başta terörle mücadelede olmak tüm alanlardaki yenilikleri anlattı. Terörle mücadelede 2016'da yapılan köklü strateji değişikliğinin bu başarı hikayesinin ana dayanak noktasını oluşturduğuna işaret eden Aktaş "Terörle mücadele kapsamında ahtapotun kolları bir bir kesiliyor" dedi.

PKK'YA KARŞI TARİHİ BAŞARI

Türkiye'nin terörle mücadelesinde özellikle son 4-5 yılda bütün dünyaya örnek bir başarı hikayesi çıktı. Sadece ülkemizin birlik ve beraberliğine değil, kalkınması, gelişmesi ve büyümesine de düşman olan, evlatları annelerinden koparan ve insanımızı acımasızca katleden PKK terörü ile mücadelede diğer güvenlik birimlerimizle tarihi bir başarı hikayesi yazıyoruz. Gerek etkisiz hale getirilen terörist sayısı, gerek ele geçirilen silah ve mühimmat sayısı gerek düzenlediğimiz operasyon sayısı gerekse örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısındaki artış bunun temel göstergesi.

İNSAN ÜSTÜ GAYRET

Ülkeyi hedef alan tüm terör örgütlerine karşı insan üstü bir gayret ve bütüncül bir anlayışla mücadeleyi sürdürüyoruz. Terörle mücadele kapsamında ahtapotun kolları bir bir kesiliyor. Adları farklı olsa da amaçları aynı olan PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ve diğer tüm terör örgütlerini hareket edemez noktaya getirmek ve bu meseleyi ülkemizin gündeminden çıkarmak nihai hedefimizdir. Ülkemize ve milletime karşı boynumuzun borcudur, vicdani ve temel sorumluluğumuzdur ve 83 milyona sözümüzdür.

TAARRUZ HELİKOPTERİNE SAHİP TEK POLİS TEŞKİLATIYIZ

Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında yerli ve milli üretim yapan kurumlarla ortak projeler yürütüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı'yla "Genel Maksat Helikopter Tedariki Projesi", terör, organize suç örgütleri ve insan kaçakçılarıyla havadan mücadele için "Atak Helikopter Tedariki Projesi" gibi...

Yerli ve milli savunma sanayi ile birlikte Türk Polis Teşkilatı daha da güçlenecek. ATAK helikopterlerini filomuza büyük bir gururla dahil ediyoruz. Şu anda dünyada taarruz helikopterine sahip olan tek polis teşkilatıyız.

74 PERSONELİMİZİ KORONADAN KAYBETTİK

Emniyet teşkilatı özellikle vefa sosyal destek gruplarındaki çalışmalarla, bu zorlu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Tüm kurumları etkilediği gibi bu salgın teşkilatımızı da etkiledi ve maalesef Kovid-19'a yakalanan 63 polisimiz ve 2 bekçimiz ile 9 sivil personelimiz hayatını kaybetti.

ÖMER ÇETİN
Sabah
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