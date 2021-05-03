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Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen müzisyenler için başlatılan akıma Megastar Tarkan'ı davet eden sanatçı Yıldız Tilbe ret cevabı aldı.
 03 Mayıs 2021 07:47
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Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, pandemi döneminde ekonomik zorluk çeken müzisyenler için başlatılan akıma katılıp Tarkan'ın şarkısını seslendirdi.

Tilbe, şarkının ardından "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba" ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ YANIT ALDI"

Ancak ünlü şarkıcının bu pasına Megastar Tarkan'dan olumsuz yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, "Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" dedi.
Memurlar.Net
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