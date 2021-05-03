2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
|03 Mayıs 2021 08:43
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2021'e hızlı başlayan otomotiv pazarı, şubat ve mart aylarındaki rekor satışların ardından nisanda hız kesti. Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarının genişletilmesi ve Ramazan'la birlikte showroom trafiğinde düşüş yaşandı. Ayrıca döviz kurlarındaki yukarı yönlü harekete yüksek kredi faizleri de eklenince otomobil satışları olumsuz etkilendi.
Otomotiv sektörü bu olumsuzluklara rağmen nisan sonunda 70-75 bin adetlik satış bekliyor. Mart ayı rakamları yakalanamasa da, Nisan 2020'ye kıyasla rekor artış yaşanacak. Tahminler gerçekleşirse otomotiv pazarı yüzde 164-183 gibi yüksek oranda artacak. Pandeminin etkilerini yaşamaya başladığımız Nisan 2020'de, fabrikalarda üretimin durması ve yaşanan tedarik sorunu ile 26 bin 457 adet araç satışı gerçekleşmişti. Son 10 yılda en çok satış yapılan nisan ayı 91 bin 602 adetle 2015'te gerçekleşti. 2015'ten sonraki en iyi nisan performans, 84 bin 887 adetle 2016, 77 bin 695 adetle 2011, 75 bin 998 adetle 2017, 73 bin 575 adetle 2013'te yaşandı. 10 yıllık nisan ayı ortalaması ise 67 bin 704 adet seviyesinde.
MAYIS SONUNDA HAREKET
Mayıs ise ilginç bir ay olarak tarihe geçecek. Pandemi nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma kararı mayısa damga vuracak. Otomotiv sektörü, kapalı günlerdeki kaybı son iki haftada telafi etmenin planlarını yapıyor. Tahminlere göre mayısın son iki haftasında yaklaşık 60 bin adet araç satışı gerçekleşecek. Mayıs sonunda yoğun bir tempo bekleyen firmalar, şimdiden hazırlıklara başladı. Honda Türkiye Otomobil Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Akman, dört haftalık mayıs ayını iki haftaya sığdırmaya çalışacaklarını söyledi. Otomotiv sektörü için çok yoğun bir mayıs sonu yaşanacağını ifade eden Akman, şöyle konuştu: "Tabii bu arada sektörün pandemi ile birlikte dijtal tedbirlere hızlı adaptasyonu, 17 günlük kapanma sırasında da çalışmaların nispeten devam edebileceğini gösteriyor. Müşteri-bayi ilişkisindeki dijital bağlar, sınırlı adetlerde satış getirecektir. Tabii bu satışlar kontrat bağlantısından öteye gidemeyecektir. Çünkü plaka işlemleri mümkün olmayacak. Son iki haftada sektörün gaza basması ile birlikte satışların 60 bin adede kadar çıkma potansiyeli bulunuyor."
TAM KAPANMADA SATIŞA DEVAM
Audi Türkiye'nin görüntülü satış hizmeti olan ve tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınıyla birlikte daha da tercih edilir hale gelen AUDIRECT, tam kapanma süresince ek satış temsilcileriyle hizmet verecek. Tam kapanma kararı öncesi, Audi showroomlarında görüşmeler gerçekleştiren ve işlemleri bekleyen veya kapanma tarihleri arasına görüşme randevusu verilen müşterilere de AUDIRECT aracılığıyla ulaşılacak. Böylece satın alma süreçleri aksatılmadan devam edecek.
Ufuk SANDIK
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