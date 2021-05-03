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90 bin TL'ye modifiye etti, 2'nci kez ceza yedi: Hastasıyız bunun

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen dron destekli asayiş uygulamasında, 12 bin TL'ye aldığı otomobilinin teknik özelliklerinde 90 bin TL harcayarak değişiklik yapan Ali Rıza Altunbay'a (25), izinsiz değişiklikler ve arka plakasını söktüğü için 696 lira ceza uygulandı
 03 Mayıs 2021 08:50
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Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı bölgelerde denetim noktası oluşturdu. Hikmet Şahin Köprülü Kavşak girişinde polis ekiplerince düzenlenen dron destekli asayiş uygulamasına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da katıldı. Sürücülere izin belgesi soran ekipler 16 F 4619 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti. Otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı ve arka plakasını söktüğü belirlenen Ali Rıza Altunbay'a toplam 696 lira para cezası uygulandı.

'BİZ HASTASIYIZ BUNUN, BAŞKA HEVESİMİZ YOK'

Sürücünün araçtaki değişiklikleri ruhsata işletmesi için 1 hafta süre verilirken uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobili trafikten 2'nci kez men edilecek. Ceza işlemi uygulanan Altunbay ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Biz hastasıyız bunun, başka hevesimiz yok. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz." dedi.

12 BİN LİRAYA ALIP 90 BİN LİRAYA MODİFİYE ETTİ

Ali Rıza Altunbay, geçen yıl 23 Haziran'da aracındaki modifiye işlemi için yaptığı açıklamada, "Aracımı motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL'ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım. Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL'nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu" diye konuştu.

DAHA ÖNCE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Rıza Altunbay'ın 90 bin TL'ye modifiye ettiği otomobili için inceleme başlatmış ve incelemenin ardından araçtaki teknik değişikliklerin ruhsata işletilmesi için Altunbay'a 7 gün süre vererek, 132 TL ceza kesmişti. Ancak bu süre içinde Altunbay'ın otomobilde yapılan teknik değişiklikleri araç tescilini yapan kuruluşa bildirmemesinden dolayı, otomobil 8 Temmuz 2020'de trafikten menedilmişti.
DHA
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