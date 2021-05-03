Dolar, enflasyon verileri öncesi yükseliyor
İstanbul serbest piyasada dolar 8,33 liradan, avro 10,02 liradan işlem görüyor
|03 Mayıs 2021 09:37
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