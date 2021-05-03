Vefa örneği: İnsülin iğnesini 25 kilometre uzaklıktaki köye ulaştırdı
|03 Mayıs 2021 09:11
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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla görev yapmaya başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sürdürüyor. Amasya'nın Taşova ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grupları 7 gün 24 saat, 65 yaş ve üstü vatandaşların başta gıda ve ihtiyaçları olmak üzere, Kovid-19 teşhisi konulan ya da temaslı durumundaki tüm vatandaşların yardımına koşuyor.
İnsülin iğnesini köye ulaştırdılar
Amasya Valiliği Taşova Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Hasan Öztürk, Yaşar Gündoğdu ve Tayyar Türkel, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yaylasaray köyünden 112'ye düşen ihbarla köyde yaşayan Fatma Tamdoğan (78) isimli vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçti. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alan Yaylasaray köyüne yola çıkan Vefa Sosyal Destek Grubu, 78 yaşındaki Fatma Tamdoğan'ın talep ettiği insülin iğnesini nöbetçi eczaneden alarak kadına ulaştırdı.
Fatma Tamdoğan'ın eşi, "Sağ olasınız, Allah razı olsun. Allah'a şükür bizde korona yok" dedi.
Vefa Sosyal Destek Grubu personeli Tayyar Türkel, "Köyümüzde yaşayan Fatma Tamdoğan isimli vatandaşımız, 112'yle iletişime geçerek ilaç ihtiyacında olduğunu beyan etti. Bizler de 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde Taşova Kaymakamlığımız bünyesinde Sosyal Vefa Destek Grupları olarak 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde bulunuyoruz. İlaç, gıda ve benzeri konularda biz ücretsiz bir şekilde devletimizin yardımlarıyla beraber vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Devletimizin vermiş olduğu vazifeyi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
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