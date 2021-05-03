Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
|03 Mayıs 2021 10:15
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Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında enflasyon yüzde 5,45 oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 2,45 enflasyon zammı oluşmuş durumda.
Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.
MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU
Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı.
Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında yüzde 1,08, Nisan ayında da yüzde 1,68 olarak açıklandı. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5,45 oldu. İlk 4 ayda memurlar için yüzde 2,45 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Mayıs ve Haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
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