1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında enflasyon yüzde 5,45 oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 2,45 enflasyon zammı oluşmuş durumda.
 03 Mayıs 2021 10:15
+Aa- Yazdır
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında enflasyon yüzde 5,45 oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 2,45 enflasyon zammı oluşmuş durumda.

Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında yüzde 1,08, Nisan ayında da yüzde 1,68 olarak açıklandı. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5,45 oldu. İlk 4 ayda memurlar için yüzde 2,45 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Mayıs ve Haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
50 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nisanda fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler
03 Mayıs 2021 10:30		 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Mayıs 2021 10:00
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
02 Mayıs 2021 11:49		 Ramazan'da fiyatı en çok artan ürün patates oldu
01 Mayıs 2021 23:29
Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
01 Mayıs 2021 17:08		 Şahap Kavcıoğlu: Nisandan sonra enflasyon düşüşe geçecek
29 Nisan 2021 13:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
29 Nisan 2021 11:09		 Ramazan gelirken bazı gıdalar yüzde 50'ye varan oranlarda zamlandı
12 Nisan 2021 06:15
Martta fiyatı en fazla artan ürün karnabahar, en çok düşen ise kabak oldu
05 Nisan 2021 10:41		 3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
05 Nisan 2021 10:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:43 - Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor10:36 - Altının gramı 474 lira seviyesinden işlem görüyor10:30 - Nisanda fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler10:21 - Eski AK Parti Milletvekili Uysal koronavirüsten hayatını kaybetti10:18 - 'Sarallar' organize suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı10:15 - Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
10:12 - Ekip otosu savruldu! Polisler olay yerine koştu10:04 - 3 komşu, 3 ayrı mahalle10:01 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:00 - Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı09:59 - Bu cuma açılacak Taksim Camisinde son rötuşlar09:50 - Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti
09:40 - Korona geçiren erkeklerde kısırlık tehlikesi09:37 - Dolar, enflasyon verileri öncesi yükseliyor09:31 - Köy odasında buluşma pahalıya patladı: 47 bin 600 lira ceza09:27 - Mahalle bekçisi kalbi duran kediyi suni teneffüsle hayata döndürdü09:18 - Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
09:11 - Vefa örneği: İnsülin iğnesini 25 kilometre uzaklıktaki köye ulaştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
Hindistan varyantına ilişkin Türk bilim insanlarından ilk tespit
Akademisyenlerin hangi etiğe aykırı eylemleri ceza soruşturmasına konu olur?
%70'e varan süper indirimler
İmamoğlu'na 'oy vermem ama kete yaparım' dedi, siyasilerin gözdesi oldu
Emniyet Genel Müdürü: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Survivor'un atası 1
Renkli televizyonla tanıştığım gün 1
naylon çorap 1
origami 2
7/24 2
01.05.2021 sözlük puan durumu 1
kumandanım benim izin kağıdım 1
unutulmayan ikililer 7
marketlerde en az zaman geçirdiğimiz reyon 3
bir elin verdiğini öbür elin görmesin 4
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam