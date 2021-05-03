Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? TÜRKİYE'de yaklaşık 13 milyon emekli ile dul ve yetim maaşı alanlar 2018 yılından bu her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL'lik ikramiye alıyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte 1000 TL olarak ikramiye böylece yılda 2000 TL olarak ödendi. İkramiye 2021 yılında 1100 TL olarak ödenecek. Zam müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti.