Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti
Koronavirüs tedbirleri için gidilen tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği açıklandı
|03 Mayıs 2021 09:50
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Çalışma izni belgesi alanlarla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.
Bakanlık bilgilendirmesi şöyle:
"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."
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