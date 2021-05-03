1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti

Koronavirüs tedbirleri için gidilen tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği açıklandı
 03 Mayıs 2021 09:50
+Aa- Yazdır
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti

Çalışma izni belgesi alanlarla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlık bilgilendirmesi şöyle:

"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Köy odasında buluşma pahalıya patladı: 47 bin 600 lira ceza
03 Mayıs 2021 09:31		 Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
03 Mayıs 2021 09:18
Sahte izin belgesi pahalıya patladı: 24 bin 600 lira ceza
03 Mayıs 2021 06:14		 İçişleri Bakanlığı 'çalışma izin belgesi' sayısını açıkladı
02 Mayıs 2021 21:54
Devlet memurları yeni disiplin yönetmeliği üzerine notlar
02 Mayıs 2021 20:35		 İçişleri'nden çalışma izin görev belgelerine ilişkin yeni genelge
02 Mayıs 2021 20:13
Çalışanlar aldı ama şirket sahipleri çalışma belgesi alamadı
02 Mayıs 2021 19:44		 Eskişehir'de markette bazı ürünlerin satışı yasaklandı
02 Mayıs 2021 17:57
TİGEM'e bağlı işletmede buzağılar pastörize sütle besleniyor
02 Mayıs 2021 16:09		 Adana'da çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza
02 Mayıs 2021 15:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:43 - Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor10:36 - Altının gramı 474 lira seviyesinden işlem görüyor10:30 - Nisanda fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler10:21 - Eski AK Parti Milletvekili Uysal koronavirüsten hayatını kaybetti10:18 - 'Sarallar' organize suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı10:15 - Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
10:12 - Ekip otosu savruldu! Polisler olay yerine koştu10:04 - 3 komşu, 3 ayrı mahalle10:01 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:00 - Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı09:59 - Bu cuma açılacak Taksim Camisinde son rötuşlar09:50 - Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti
09:40 - Korona geçiren erkeklerde kısırlık tehlikesi09:37 - Dolar, enflasyon verileri öncesi yükseliyor09:31 - Köy odasında buluşma pahalıya patladı: 47 bin 600 lira ceza09:27 - Mahalle bekçisi kalbi duran kediyi suni teneffüsle hayata döndürdü09:18 - Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
09:11 - Vefa örneği: İnsülin iğnesini 25 kilometre uzaklıktaki köye ulaştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
Hindistan varyantına ilişkin Türk bilim insanlarından ilk tespit
Akademisyenlerin hangi etiğe aykırı eylemleri ceza soruşturmasına konu olur?
%70'e varan süper indirimler
İmamoğlu'na 'oy vermem ama kete yaparım' dedi, siyasilerin gözdesi oldu
Emniyet Genel Müdürü: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
börek 1
menekşe 2
balkonu yıkamak 5
alabaş 3
aşıda üçüncü dozun gerektiği iddiaları 3
mide tembelliği 1
gazete 2
beşiktaş hatay maçı 4
Şirazeden çıkmak 2
süper mario 3
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam