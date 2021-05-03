1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,27 artışla 1.401,64 puandan başladı
 03 Mayıs 2021 10:01
+Aa- Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,82 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.401,64 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı gerilerken, holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,59 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,26 değer kaybetmesine karşın haftalık bazda yüzde 3,92 yükselerek dünya borsalarından pozitif ayrıştı ve 1.397,82 puandan kapandı.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın neden olduğu küresel enflasyon endişesi ve ABD'nin 10 yıllık faizindeki yükseliş eğiliminin risk iştahını azalttığını belirterek, yurt içi tarafta ise pozitif ayrışmanın kalıcı olup olmayacağının izleneceğini söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altının gramı 474 lira seviyesinden işlem görüyor
03 Mayıs 2021 10:36		 Dolar, enflasyon verileri öncesi yükseliyor
03 Mayıs 2021 09:37
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
30 Nisan 2021 19:50		 Borsa günü düşüşle tamamladı
30 Nisan 2021 18:21
Dolar yeniden 8,30 TL'nin üzerine çıktı
30 Nisan 2021 18:07		 Çeyrek altın 10 TL'lik artışla günü tamamladı
30 Nisan 2021 18:02
Borsa günü yükselişle tamamladı
29 Nisan 2021 18:27		 Gün sonunda döviz fiyatları
29 Nisan 2021 18:00
Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi
29 Nisan 2021 17:30		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Nisan 2021 18:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:43 - Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor10:36 - Altının gramı 474 lira seviyesinden işlem görüyor10:30 - Nisanda fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler10:21 - Eski AK Parti Milletvekili Uysal koronavirüsten hayatını kaybetti10:18 - 'Sarallar' organize suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı10:15 - Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
10:12 - Ekip otosu savruldu! Polisler olay yerine koştu10:04 - 3 komşu, 3 ayrı mahalle10:01 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:00 - Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı09:59 - Bu cuma açılacak Taksim Camisinde son rötuşlar09:50 - Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti
09:40 - Korona geçiren erkeklerde kısırlık tehlikesi09:37 - Dolar, enflasyon verileri öncesi yükseliyor09:31 - Köy odasında buluşma pahalıya patladı: 47 bin 600 lira ceza09:27 - Mahalle bekçisi kalbi duran kediyi suni teneffüsle hayata döndürdü09:18 - Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
09:11 - Vefa örneği: İnsülin iğnesini 25 kilometre uzaklıktaki köye ulaştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
Hindistan varyantına ilişkin Türk bilim insanlarından ilk tespit
Akademisyenlerin hangi etiğe aykırı eylemleri ceza soruşturmasına konu olur?
%70'e varan süper indirimler
İmamoğlu'na 'oy vermem ama kete yaparım' dedi, siyasilerin gözdesi oldu
Emniyet Genel Müdürü: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
morfoloji 2
puanlama sistemi 1
trafiğe açık yolda akrobasi yapmak 1
Beşiktaşın şampiyon olma ihtimali 1
Beyni sulanmak 2
kırık cam teorisi 2
balkonu yıkamak 5
ağırşak 1
fıtık olmak 2
krem karamel 3
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam