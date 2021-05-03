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'Sarallar' organize suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
 03 Mayıs 2021 10:18
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 29 Nisan'da il genelinde eş zamanlı düzenlediği baskınlarda, 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 580 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan araştırmada örgüt elebaşı Ö.K.'nin, Bakırköy'deki bir arsayı üzerine devralmasının ardından 2 kişiyi tehdit ederek silahla saldırıda bulunduğu, ayrıca örgüt üyeleriyle Küçükçekmece'de bir arsa sahibinin aracına silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

- Cinayet zanlısı Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi

Organize suç örgütü tarafından 19 Temmuz 2016'da Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmesi sonucu 2 kişinin öldürülmesi konusunun faili olarak kırmızı bültenle aranan C.S. Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi. Şüpheli, 1 Mayıs'ta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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