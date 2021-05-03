1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını 3.140 liradan satılıyor
 03 Mayıs 2021 12:40
+Aa- Yazdır
Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.140,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,50471,70473,20473,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.108,003.129,003.119,003.140,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00434,00432,00436,00
Lira(Tam) Ziynet 3.037,003.057,003.048,003.068,00
Yarım Ziynet 1.519,001.529,001.524,001.534,00
Çeyrek Ziynet 760,00765,00762,00767,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dolar 8,29 TL'ye geriledi
03 Mayıs 2021 12:06		 Borsa haftaya yükselişle başladı
03 Mayıs 2021 10:01
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
30 Nisan 2021 19:50		 Borsa günü düşüşle tamamladı
30 Nisan 2021 18:21
Dolar yeniden 8,30 TL'nin üzerine çıktı
30 Nisan 2021 18:07		 Çeyrek altın 10 TL'lik artışla günü tamamladı
30 Nisan 2021 18:02
Borsa günü yükselişle tamamladı
29 Nisan 2021 18:27		 Gün sonunda döviz fiyatları
29 Nisan 2021 18:00
Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi
29 Nisan 2021 17:30		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Nisan 2021 18:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Çığdan zarar görmemesi için kışın yatırılan minare yeniden kaldırıldı12:44 - Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 6 terörist arananlar listesinden12:42 - İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Başkan geçti12:40 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:35 - Tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı: 18,8 milyar dolar12:24 - KADES butonuna bastı, 5 dakikada gelen polisler kurtardı
12:17 - Yeni Araştırma: Vaka sayısı mevsimsel mi?12:08 - ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı12:06 - Dolar 8,29 TL'ye geriledi12:02 - Kendine ceza yazan polisin plakasını aldı! Basın kartı sahte çıktı11:56 - Üniversiteden 'daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı' tanı kiti11:54 - Kariyerlerini bırakıp kurdukları çiftlikte 800 hayvanlı sürünün sahibi oldular
11:49 - Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak11:40 - TÜBİTAK Başkanı: Ağustos'ta iki yerli virüs ilacı kullanıma girecek11:33 - Kaymakamlıktan 'Uzman çavuş terörü' haberlerine açıklama11:29 - Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer11:26 - Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim 17 Mayıs'ta istifa edecek
11:21 - İBB, Adalar'ın atlarıyla ilgili açıklama yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
Hindistan varyantına ilişkin Türk bilim insanlarından ilk tespit
Enflasyon verilerinin ardından kira artış oranı da belli oldu
Akademisyenlerin hangi etiğe aykırı eylemleri ceza soruşturmasına konu olur?
Kaymakamlıktan 'Uzman çavuş terörü' haberlerine açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mahruze keleş 2
krem karamel 3
solo test oyunu 3
Corona olmak orucu bozar mı? 2
bir elin verdiğini öbür elin görmesin 4
sözlüğü kullanım amacı 1
seri filmler 5
tıpta deontoloji 2
soğuk baklava 3
tası tarağı toplayıp gitmek 3
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam