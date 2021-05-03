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Trafik cezası ödememek için 'hakim-savcı' kimliği kullanan eski savcıya 5 yıl hapis istendi

İddianamede şüphelinin gerçekliği kalmayan ve kendisine teslim etmesi gerektiği hususu tebliğ edilen meslek kimliğini, hakkında trafik cezası uygulanmaması için kullanmasının "resmi belgede sahtecilik" olduğu belirtildi
 03 Mayıs 2021 11:19
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Trafik cezası ödememek için 'hakim-savcı' kimliği kullanan eski savcıya 5 yıl hapis istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, istifa etmesine rağmen hakim-savcı kimlik kartı kullanarak trafik cezası ödemediği ileri sürülen eski savcı Bülent Ü. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan iddianame hazırladı.

Ankara'da park yasağı olan bölgeye otomobilini park eden Bülent Ü'nün aracı 13 Eylül 2020'de çekilerek Balgat Yediemin Otoparkı'na götürüldü. Şüpheli, aynı gün otoparka giderek savcı kimlik kartını gösterip aracını alıp ücret ödemeden otoparktan ayrıldı. Otopark görevlileri, Bülent Ü'nün tavırlarından şüphelenerek durumu Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) bildirdi.

HSK Genel Sekreterliği, şikayet üzerine yürüttüğü idari soruşturmada şüphelinin 21 Eylül 2017'de meslekten çekildiğini ve bir hafta içinde teslim etmesi gereken mesleki kimlik kartını da iade etmediğini belirledi.

Genel Sekreterliğin ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski savcı Bülent Ü. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Bülent Ü, olay günü arabasının haksız yere çekildiğini, aracını almak için otoparka gittiğinde görevlilerle tartıştığını iddia etti.

Eski Cumhuriyet savcısı olduğunu söylediği otopark görevlilerinin kendisine dalga geçer gibi davrandıklarını öne süren Bülent Ü, park ücretini kredi kartıyla ödeyip ayrıldığını belirtti.

Bahse konu kimlik kartını hatıra olarak sakladığını savunan Bülent Ü, 14 Eylül 2020'de HSK'ye giderek kartı teslim etmek istediğini ancak kendisini Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirdiklerini fakat o gün uçağa yetişmesi gerektiği için bunu gerçekleştiremediğini öne sürdü.

Başsavcılık, eski savcı Bülent Ü. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan iddianame hazırladı.

Trafikte kural ihlali yapan hakim ve savcılara idari yaptırım yerine sadece tespit tutanağı düzenlenebileceğine dair Yargıtay kararına atıf yapılan iddianamede, şüphelinin bunu sağlamak amacıyla haksız yere uhdesinde bulundurduğu meslek kimlik kartını ibraz etmesinin resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu belirtildi.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde "sahte" kelimesinin "bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzmece, gerçek dışı, uydurulmuş olan ve uydurma" anlamlarını taşıdığı hatırlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Burada korunmak istenen hukuki menfaat kamu güvenidir. Bir belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, gerçek bir belgeye eklemeler yapılması, tamamen veya kısmen değiştirilmesi yahut geçerliliği kalmamış bir belgenin, bu niteliği bilindiği halde kullanılması kamu güvenini sarsan bir eylemdir. Söz konusu belgeyi 'kullanma' fiili şüphelinin eylemine uygun düşmektedir. Diğer bir ifadeyle şüphelinin gerçekliği kalmayan ve kendisine teslim etmesi gerektiği hususu tebliğ edilen meslek kimliğini, hakkında trafik cezası uygulanmaması için kullanması atılı suça uygun düşmektedir."

İddianamede Bülent Ü'nün 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Anadolu Ajansı
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