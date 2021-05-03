Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim 17 Mayıs'ta istifa edecek

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 17 Mayıs'ta, sarı kırmızılı takımın UEFA kupasını getirişinin 21. yıl dönümünde istifa edeceğini ileri sürdü.

"Bana gelen duyum değil, net bilgi" diyen Çelikler, Terim'in yeni gelecek yönetime jest için bu kararı alacağını belirtti. Çelikler, "Hem mevcut yönetim ile çalışmayacağının mesajını verecek hem de yeni gelecek yönetimin elini rahatlacak bir hamle yapacak. Çok zor bir ihtimal şampiyon da yapsa Terim'in istifa kararı değişmeyecek" ifadesini kullandı.

Çelikler, "Bence Terim'in hocalık devri bitmiştir. Galatasaray'a daha üst makamlarda hizmet etmelidir. Hangi makam olur, nasıl olur onu bilemem" diye konuştu.

Fatih Terim, 4. Galatasaray döneminin başladığı Aralık 2017'den bu yana 146 maçta 83 galibiyet, 27 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Haber Global