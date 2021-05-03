Kaymakamlıktan 'Uzman çavuş terörü' haberlerine açıklama
Karlıova Kaymakamlığı: "Bahse konu olay üzerine Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır"
|03 Mayıs 2021 11:33
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uzman çavuşun bir kadını darbettiği iddiasıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Karlıova'da uzman çavuş terörü" şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine açıklama gereğinin duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bahse konu olay üzerine Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
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