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TÜBİTAK Başkanı: Ağustos'ta iki yerli virüs ilacı kullanıma girecek

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini duyurdu. Mandal, yerli VLP virüs aşısı için de tarih verdi.
 03 Mayıs 2021 11:40
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gebze'deki TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünde yerli aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın koordinasyonunda Türkiye'de aşı ve ilaç geliştirmelerine yönelik yeni yöntemle 49 farklı kuruluş ve 436 araştırmacının bir araya geldiği bir platform oluşturduklarını söyledi.

Bu alanda 17 proje yürütüldüğünü, bunlardan 7'sinin aşı projesi olduğunu ifade eden Mandal, aşı projelerinden de 3'ünün ön planda bulunduğunu dile getirdi.

Mandal, bunlardan VLP aşısıyla ilgili yakın zaman Bakan Varank'ın da paylaşımda bulunduğunu, Bakan Varank ve kendisinin bu aşının faz 1 aşamasında gönüllü olduklarını hatırlattı.

"27 Mart'ta başladığımız faz 1 çalışmasının şu an 1. fazı tamamlanmak üzere." diyen Mandal, şöyle devam etti:

"Bu hafta sonunda biz de 2. dozlarımızı olacağız ve faz 1 çalışması tamamlanmış olacak. Bu ayın sonunda da yine her bir çalışma doğru gittiğinde faz 2 çalışmasına geçmiş olacağız. Takibinde 1,5 ve 2 ay gibi bir süreyle faz 2 çalışması gerçekleşecek. Sonrasında da ağustos ayında faz 3 çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da faz 3 çalışmasını başarıyla tamamlayıp tüm kullanıma, hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz."

Mandal, VLP aşısının yenilikçi yönleri olduğunu belirterek, "Şu an bu kapsamda 4 aşı adayı var ve henüz kitlesel bir kullanıma geçmiş VLP aşısı yok. VLP aşısındaki özellik, virüs benzeri parçaçık virüsü taklit ediyor ama insanlarımızı bu enfeksiyona karşı koruma amaçlı olarak bu yaklaşımla hem bilinen Wuhan virüsüne hem de özellikle mutantlara karşı özel geliştirilmiş. Çünkü özellikle faz 2 çalışmasında mutantlara karşı da İngiliz varyasyonuna karşı da geliştirilmiş versiyonu da kullanımda olacak."

Kovid-19 Türkiye Platformu'nun amacının, birlikte geliştirme ve başarma yaklaşımı kapsamında ortak altyapının kullanılması olduğuna işaret eden Mandal, Ankara Üniversitesinde ve Bahçeşehir Üniversitesinde 2 ilacın tasarımsal ve klinik öncesi aşamalarında mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi. Mandal, "Ve şu an bunların faz 2 çalışmaları başlıyor. Burada hedef ağustos ayında bu 2 ilacın da inşallah insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz." dedi.
Memurlar.Net
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