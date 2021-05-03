1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak

Ordu'da "Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üretilen ve Türkiye'nin birçok iline gönderilen organik yumurtaların ihracatına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz:- "İlerleyen süreçte başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihracat hedefliyoruz. Bunun için altyapı ve tecrübeye sahibiz"
 03 Mayıs 2021 11:49
+Aa- Yazdır
Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak

Ordu'da üretilen organik yumurtalar, Türkiye'nin farklı illerinin ardından Dubai'ye de gönderilmeye başlandı.

Kent genelindeki işletmelerde üretilen yumurtalar Ordu Yumurta Üreticileri Birliğince Altınordu ilçesindeki tesiste paketlendikten sonra Dubai'ye gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kentte yumurta üretiminin 2014'te başlatılan "Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi" ile artışa geçtiğini söyledi.

Fındık üreticilerine ek gelir sağlanması amacıyla hayata geçirdikleri projeye ilk yıl 38 işletmenin katıldığını belirten Yılmaz, projenin ikinci yılında işletme sayısının 72'ye ulaştığını, şu an itibarıyla aralarında organik üretimin de yapıldığı 128 işletmede yumurta üretildiğini ifade etti.

Yılmaz, aradan geçen sürede üreticilerin bir çatı altında toplanması için Ordu Yumurta Üreticileri Birliğinin kurulduğunu kaydederek, bu birliğin çiftçilerin ürünlerini daha rahat pazarlamalarına olanak sağlandığını aktardı.

Kent genelindeki işletmelerde 115 bin tavuk bulunduğunu, günlük 101 bin yumurta üretildiğini belirten Yılmaz, bu yumurtaların 50 bininin organik olduğunu söyledi.

Yılmaz, üretilen yumurtaların Türkiye'nin farklı illerine pazarlandığını ifade ederek, "Büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek gerekirse organik yumurtalarımız sınırlarımızı aştı ve uluslararası pazarlarda yer bulmaya başladı." dedi.

Ordu Yumurta Üreticileri Birliğinde organik yumurtaların yüklendiği tırın Dubai'ye gönderildiğini bildiren Yılmaz, böylece ilk ihracatı gerçekleştirdiklerini, bunun oldukça sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Yılmaz, yumurta üretiminden kent ekonomisine yıllık 40 milyon lira gelir sağlandığına dikkati çekerek, yakın zamanda 10 işletme daha kurarak üretimi artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Organik yumurta ihracatının Dubai ile sınırlı kalmayacağına işaret eden Yılmaz, ilerleyen süreçte başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihracat hedeflediklerini, bunun için altyapı ve tecrübeye sahip olduklarını sözlerine ekledi.

- "İlk etapta 115 bin yumurta ihraç ettik"

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi ise yumurta üretiminin kent genelinde her yıl arttığını, Ordu'nun fındıktan sonra adını yumurta üretiminde de duyurmaya başladığını söyledi.

Üretilen yumurtaların ilk defa Dubai pazarına sunulduğunu belirten Sezgi, "Çok şükür emeğimizin karşılığını almaya başladık. Ordu'nun yumurtasını Dubai'ye gönderiyoruz. İlk etapta 115 bin yumurta ihraç ettik. Bu ihracat, sektörümüz tarafından çok olumlu karşılandı. Büyük emeklerle üretilen yumurtaların sınırlarımızın dışını aşması gerçekten iyi oldu." diye konuştu.

Sezgi, ihracatla birlikte üreticilerin ürünlerini daha iyi fiyattan satma imkanı bulabileceğini de aktararak, bu işe girmek isteyen herkese ellerinden geldiği kadar yardımcı olacaklarını ifade etti.

Hedeflerinin daha fazla ülkeye ihracat yapmak olduğunu vurgulayan Sezgi, bu konuda sürekli yanlarında olan Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çığdan zarar görmemesi için kışın yatırılan minare yeniden kaldırıldı
03 Mayıs 2021 12:45		 İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Başkan geçti
03 Mayıs 2021 12:42
İBB, Adalar'ın atlarıyla ilgili açıklama yaptı
03 Mayıs 2021 11:21		 3 komşu, 3 ayrı mahalle
03 Mayıs 2021 10:04
Vefa örneği: İnsülin iğnesini 25 kilometre uzaklıktaki köye ulaştırdı
03 Mayıs 2021 09:11		 90 bin TL'ye modifiye etti, 2'nci kez ceza yedi: Hastasıyız bunun
03 Mayıs 2021 08:50
Antalya'da 'pes' dedirten görüntü: Otelde hınca hınç korona partisi
03 Mayıs 2021 08:35		 İstanbul'da 'tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı
03 Mayıs 2021 08:25
Telefonla konuşurken pencereden düştü
03 Mayıs 2021 08:16		 Belediyenin ihalesine, sadece araç hibe eden firma katıldı
03 Mayıs 2021 08:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Çığdan zarar görmemesi için kışın yatırılan minare yeniden kaldırıldı12:44 - Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 6 terörist arananlar listesinden12:42 - İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Başkan geçti12:40 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:35 - Tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı: 18,8 milyar dolar12:24 - KADES butonuna bastı, 5 dakikada gelen polisler kurtardı
12:17 - Yeni Araştırma: Vaka sayısı mevsimsel mi?12:08 - ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı12:06 - Dolar 8,29 TL'ye geriledi12:02 - Kendine ceza yazan polisin plakasını aldı! Basın kartı sahte çıktı11:56 - Üniversiteden 'daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı' tanı kiti11:54 - Kariyerlerini bırakıp kurdukları çiftlikte 800 hayvanlı sürünün sahibi oldular
11:49 - Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak11:40 - TÜBİTAK Başkanı: Ağustos'ta iki yerli virüs ilacı kullanıma girecek11:33 - Kaymakamlıktan 'Uzman çavuş terörü' haberlerine açıklama11:29 - Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer11:26 - Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim 17 Mayıs'ta istifa edecek
11:21 - İBB, Adalar'ın atlarıyla ilgili açıklama yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
Hindistan varyantına ilişkin Türk bilim insanlarından ilk tespit
Enflasyon verilerinin ardından kira artış oranı da belli oldu
Akademisyenlerin hangi etiğe aykırı eylemleri ceza soruşturmasına konu olur?
Kaymakamlıktan 'Uzman çavuş terörü' haberlerine açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selamün kavlen 2
yakın zamanda maskeden kurtulmak 4
Tavşan ralph 1
mizah dergileri 4
küçük ev 3
buzlu cam 4
karışan cenazeler 2
cici papa 1
özne yüklem uyumsuzluğu 2
Hayal satmak 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam