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Kendine ceza yazan polisin plakasını aldı! Basın kartı sahte çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanmada, Ataşehir'de oluşturulan denetim noktasında araçlar tek tek durduruldu. İzin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı. Bir kadın sürücü ise polise basın kartı vererek denetim noktasından geçmek istedi. Kontrolde kartın sahte olduğu ortaya çıktı.
 03 Mayıs 2021 12:02
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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük tam kapanmada denetimlerini sürdürdü. Güvenlik noktası oluşturan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Araçlarda bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca polisler vatandaşlara tam kapanma sürecinde muafiyet kazanmaları için e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi almaları gerektiğini hatırlattı. Yapılan denetimler sırasında iş yeri sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş, görevli polis memurlarına yazarkasa fişi gösterdi ancak ceza yemekten kaçamadı. Ticari aracıyla denetime takılan vatandaş, "Belgelerim var, yazarkasa benim adıma olduğu için, fişini göstermem yeterli oluyordu şimdiye kadar. Esnafız çünkü dükkan benim üzerime. Yük nakli yapıyoruz, aracım ticari olarak geçiyor zaten. Lojistik ve nakliye muaf olduğu için şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım" dedi.

BASIN KARTI SAHTE ÇIKTI

Öte yandan, bir kadın sürücü ise yapılan kontrollerde polise basın kartı vererek denetim noktasından geçmek istedi. Yapılan incelemelerde basın kartının sahte olduğu anlaşıldı. Kartının gerçek olduğunu iddia eden kadın sürücü, kendisine ceza yazan polis ekiplerinin plakalarını cep telefonuna kaydetti.

Yapılan kimlik sorgulamasında kadın sürücünün sabıkası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kadın sürücüyü Dudullu Polis Merkezi'ne götürerek hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlattı. İki sürücüye de sokağa çıkma kısıtlaması süresinde dışarıda bulundukları için 3 bin 460 lira cezai işlem uygulandı. Yapılan denetim havadan da görüntülendi.
DHA
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