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Yeni Araştırma: Vaka sayısı mevsimsel mi?

Covid-19 üzerine yapılan yeni bir çalışmada, sıcak havaların ve tropikal iklimlerin vaka sayısını azaltabileceği tespit edildi. Scientific Reports dergisinde yayınlanan makalede, üzerinden ekvator çizgisi geçen ve güneş ışığını uzun saatler alan bölgeler incelenirken, havanın ısınmasının Covid vakalarını azaltabildiği belirtildi.
 03 Mayıs 2021 12:17
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Yeni Araştırma: Vaka sayısı mevsimsel mi?

Yapılan yeni bir araştırmada sıcak havaların görüldüğü veya tropikal iklimlerin yaşandığı bölgelerdeki Covid-19 vakalarının diğer ülkelere göre daha az olduğu belirtildi.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan makalede bilim insanları, ekvator çizgisine yakın ülkelerde ve güneşin uzun süreler etkisini gösterdiği bölgelerde, diğer ülkelere kıyasla daha az Covid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Yapılan çalışmada araştırmacılar, pandeminin başlangıcından 9 Ocak 2021'e kadar Covid-19'un yayılmasına ilişkin verileri kullanarak 117 ülkeden gelen bilgileri analiz ettiklerini belirtirken ekvator çizgisinin üzerinden geçtiği bir bölgenin enlemindeki her 1 derecelik artışın, milyon kişi başına Covid-19 vakalarının sayısında yüzde 4,3'lük bir artış görüldüğünü tespit etti.

Yayınlanan çalışmada bilim insanları, sonuçların Covid-19 yayılma oranı, bölgedeki şehirleşme seviyesi ve Covid test yoğunluğu gibi parametreler dikkate alınarak elde edildiğini belirtti.

'SICAK HAVA ORTADAN KALDIRMAZ'

Araştırmanın sonucu olarak çıkan bulguların sıcak havaların Covid-19'u ortadan kaldıracağı anlamına gelmediğini bildiren bilim insanları, sonuçların vaka sayısının azalmasını ortaya koyan verilerden biri olabileceğini belirtti.

Yayınlanan makalede, "Sonuçlarımız, hastalığın yaz aylarında yok olacağı veya ekvatora yakın ülkeleri etkilemeyeceği anlamına gelmiyor" denirken, "Yaz aylarında daha yüksek sıcaklıklar ve daha yoğun ultraviyole ışınlarının, halk sağlığı önlemlerini Covid-19'u içerecek şekilde desteklemesi muhtemeldir" ifadeleri kullanıldı.
NTV
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