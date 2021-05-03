1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çığdan zarar görmemesi için kışın yatırılan minare yeniden kaldırıldı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Garzavan Yaylası'nda, çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minareyi kışın çığdan zarar görmemesi için "yatıran" yöre sakinleri, havaların düzelmesiyle yeniden kaldırdı
 03 Mayıs 2021 12:45
+Aa- Yazdır
Çığdan zarar görmemesi için kışın yatırılan minare yeniden kaldırıldı

İlçeye bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 124 metre rakımlı Garzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami minaresiyle dikkati çekiyor.

Yayla sakinleri, çelik varillerden yapılan 7 metre yüksekliğindeki minareyi kışın olumsuz hava koşullarından korumak için elle çevrilebilen makaralı bir sistemle yatırıyor.

Çelik telle bağlanan minareyi zorlu geçen kış aylarında çığdan korunması için yatıran yayla sakinleri, havanın düzelmesiyle aynı sistemi kullanarak minareyi tekrar kaldırdı.

Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıl önce yaptıkları caminin minaresinin sistemi kurmadan önce çığ nedeniyle iki kez yıkıldığını söyledi.

Çözüm üretmek için bu yola başvurduklarını ifade eden Tığcı, "Varilleri birbirine kaynak ederek böyle bir sistem geliştirdik. Yaptığımız teleferik sistemiyle yayladan son ayrılanlar minareyi indiriyor. Yaz başı yayla sezonunu açtığımız zaman kaldırıyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle biraz erken çıktık. İnşallah yasağın kalkmasını ardından hocamız gelir ve camide göreve başlar." dedi.

Tığcı, geçen yıl çığ düştüğünü ancak minarenin yatık olması nedeniyle hasar görmediğini sözlerine ekledi.

Yayla sakinlerinden Mehmet Ali Kurt ise minare yapımının zor ve zahmetli olduğunu vurgulayarak, "Bir arkadaşımızın önerisi ile varilleri kaynak yaptık. Üzerine bağladığımız makara sistemi ile rahatlıkla minareyi yatırıp kaldırabiliyoruz. Böylece zahmetten kurtulmuş olduk." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Başkan geçti
03 Mayıs 2021 12:42		 Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak
03 Mayıs 2021 11:49
İBB, Adalar'ın atlarıyla ilgili açıklama yaptı
03 Mayıs 2021 11:21		 3 komşu, 3 ayrı mahalle
03 Mayıs 2021 10:04
Vefa örneği: İnsülin iğnesini 25 kilometre uzaklıktaki köye ulaştırdı
03 Mayıs 2021 09:11		 90 bin TL'ye modifiye etti, 2'nci kez ceza yedi: Hastasıyız bunun
03 Mayıs 2021 08:50
Antalya'da 'pes' dedirten görüntü: Otelde hınca hınç korona partisi
03 Mayıs 2021 08:35		 İstanbul'da 'tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı
03 Mayıs 2021 08:25
Telefonla konuşurken pencereden düştü
03 Mayıs 2021 08:16		 Belediyenin ihalesine, sadece araç hibe eden firma katıldı
03 Mayıs 2021 08:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:38 - Hak-İş, Honaz Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu14:36 - 1 Mayıs'ta gözaltına alınmışlardı, 256 kişinin tamamı serbest bırakıldı14:26 - Sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı Kovid-19'un yayılımını azaltıyor14:20 - Direksiyon kısmına giren engerek yılanı itfaiye ekiplerince çıkarıldı14:12 - '17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek'14:02 - Bolu'da ormanda piknik yapanlara cezai işlem uygulanacak
14:01 - Fırının imalat bölümünde kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi14:00 - KDK'dan SGK'ya uyarı: Hasta sevkinde tren bilet ücretini esas almaktan vazgeç13:43 - Maske takmayan turistten kadın polise ahlaksız teklif13:38 - Vergi beyanı ve ödeme süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı13:37 - Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan muvazzaf astsubay tutuklandı13:37 - Kovid-19 aşısı olanlara seyahat kısıtlamalarının kaldırılması önerildi
13:35 - Bahçeli evlere talep artınca fiyatları yüzde 50 arttı13:33 - Bakan Koca açıkladı: Hastane başvuruları yarı yarıya düştü13:30 - İki kızı darbedip görüntülerini çeken iki çocuk gözetim altına alındı13:29 - Grip aşısı Covid-19'a karşı koruma sağlıyor mu?13:23 - Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
13:15 - 9 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
Kaymakamlıktan 'Uzman çavuş terörü' haberlerine açıklama
Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Enflasyon verilerinin ardından kira artış oranı da belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2 entry ile yazar olmak 1
edi ile büdü 6
iş başvurusu yaparken cv ye sözlük yazarı olduğunu belirtmek 2
obruk 2
fifi 2
ermenek için iftar vakti 1
mor salkım 3
beşiktaş 1
Halının altına süpürmek 1
küçük ev 4
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam