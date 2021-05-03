36 yaşındaki anestezi doktoru kalbine yenildi
|03 Mayıs 2021 12:54
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, evinde olduğu sırada kalp krizi geçirerek görev yaptığı özel hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınan genç doktor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor için görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi. Doktorun yakınları cenazede gözyaşı döktü.
Cenazeye katılan ve sağlık çalışanlarına baş sağlığı dileyen Ordu Tabipler Odası Başkanı Ali Coşkun, "Sedanur kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzgünüz. Kendisini çalıştığı hastaneden cennete uğurluyoruz. Sağlık çalışan kardeşlerimizin ve hepimizin başı sağ olsun diliyorum" dedi.
Çalıştığı hastane önünde tören düzenlendi
Uzun zamandır çalıştığı hastanenin önünde sağlık çalışan arkadaşları ve doktorlar tarafından son yolculuğuna uğurlanan Anestezi Uzmanı Dr. Seda Nur Özkan, alınan helalliğin ardından Dönüklü mevkisinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Direksiyon kısmına giren engerek yılanı itfaiye ekiplerince çıkarıldı
03 Mayıs 2021 14:20
|'17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek'
03 Mayıs 2021 14:12
|Kovid-19 aşısı olanlara seyahat kısıtlamalarının kaldırılması önerildi
03 Mayıs 2021 13:37
|Bakan Koca açıkladı: Hastane başvuruları yarı yarıya düştü
03 Mayıs 2021 13:33
|Grip aşısı Covid-19'a karşı koruma sağlıyor mu?
03 Mayıs 2021 13:29
|Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
03 Mayıs 2021 12:54
|Kariyerlerini bırakıp kurdukları çiftlikte 800 hayvanlı sürünün sahibi oldular
03 Mayıs 2021 11:54
|Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
03 Mayıs 2021 11:29
|Büyük Çamlıca Camisi 2 yılda 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı
03 Mayıs 2021 11:11
|Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan Gel Ha Gönül Havalanma
03 Mayıs 2021 11:07