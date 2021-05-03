Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
|03 Mayıs 2021 12:54
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Cezayir üzerinden gelerek sıcaklıkları neredeyse yaz değerlerine yükselten çöl etkisi, yavaş yavaş ülkeden çekiliyor.
Yarın, yurdun kuzey kesimlerinde hava serinleyecek. Serin havanın yaklaşık 3 gün boyunca devam edeceği tamin ediliyor. Çöl sıcağının etkisiyle 30 derecelere kadar çıkan sıcaklar, poyrazla 20 dereceye kadar düşecek.
SAĞANAK GEÇİŞİ BEKLENİYOR
Bugün öğleden sonra poyraza dönecek rüzgarın etkisiyle hava serinleyecek. Akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bartın, Zonguldak'ta sağanak geçişi bekleniyor.
3 GÜN SERİNLİK ARDINDAN SICAKLIK ARTIŞI
Perşembeye kadar sürecek serin havanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 3 - 9 Mayıs tarihli haftalık hava durumu tahminine şu şekilde yer verildi:
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