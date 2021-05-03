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Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yurdun kuzey ve iç bölgelerinde yarından itibaren düşecek. Çöl etkisiyle 30 dereceleri gören sıcaklıklarda 10 dereceye yakın bir düşüş bekleniyor.
 03 Mayıs 2021 12:54
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Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Cezayir üzerinden gelerek sıcaklıkları neredeyse yaz değerlerine yükselten çöl etkisi, yavaş yavaş ülkeden çekiliyor.

Yarın, yurdun kuzey kesimlerinde hava serinleyecek. Serin havanın yaklaşık 3 gün boyunca devam edeceği tamin ediliyor. Çöl sıcağının etkisiyle 30 derecelere kadar çıkan sıcaklar, poyrazla 20 dereceye kadar düşecek.

SAĞANAK GEÇİŞİ BEKLENİYOR

Bugün öğleden sonra poyraza dönecek rüzgarın etkisiyle hava serinleyecek. Akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bartın, Zonguldak'ta sağanak geçişi bekleniyor.

3 GÜN SERİNLİK ARDINDAN SICAKLIK ARTIŞI

Perşembeye kadar sürecek serin havanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 3 - 9 Mayıs tarihli haftalık hava durumu tahminine şu şekilde yer verildi:
NTV
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