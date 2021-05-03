Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 3 tutuklama
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı
|03 Mayıs 2021 13:00
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 26 Nisan- 2 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si ilgili illerdeki birimlere teslim edildi, 12'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
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