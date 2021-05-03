Sera Gölü'nün sürekli temiz kalması için proje hazırlandı
|03 Mayıs 2021 13:05
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DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Sera Gölü'nün Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik çalışmalarının ardından gölün geçici olarak eski haline döndürüldüğünü anımsatan Yıldız, bu çalışma sırasında göl tabanından 180 bin metreküp malzeme çıkarıldığına işaret etti.
Yıldız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın da gölde incelemelerde bulunduğunu, kalıcı bir çözüm bulmak için proje yapılacağını ifade ettiğini aktardı.
Çalışmalar kapsamında Trabzon Akçaabat Yıldızlı Sera Deresi Islahı 2. kısım ikmali projesinin sözleşmesinin imzalandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:
"Yukarı havzadan Sera Gölü'ne gelen ve gölün kirlenmesine neden olan malzemeleri önlemeyi hedeflemekteyiz. İri malzemeleri tersip bentleri ile önleyebiliyoruz ama küçük malzemeyi de önlemek için bir çökeltim havuzu yapacağız. Böylelikle tersip bentlerinin tutamadığı malzemeyi de tutmuş olacağız."
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