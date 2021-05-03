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İki kızı darbedip görüntülerini çeken iki çocuk gözetim altına alındı
İzmir'in Konak ilçesinde dün sosyal medyada kavga görüntülerini paylaşmak için iki kızı darbettikleri öne sürülen iki çocuk gözetim altına alındı.
|03 Mayıs 2021 13:30
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Darbedilen İ.E. (14) ve H.K'nin (15) ailelerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olaya karışanlardan ikisinin kimliğini belirledi.
Çocuk Şubesi ekiplerince gözetim altına alınan A.Ç. ve B.D. adlı kız çocukları, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Dün, Konak ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda tanımadıkları iki kız tarafından darbedilen ve darbedilme anları 3 erkek tarafından cep telefonuyla kaydedilen İ.E. ve H.K'nin ailesi, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olmuş, aileler sosyal medyada görüntüleri yayımlamak için kavga çıkarıldığını ileri sürmüştü.
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