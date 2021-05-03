Direksiyon kısmına giren engerek yılanı itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Hatay'da motosikletin içine giren zehirli engerek yılanı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
|03 Mayıs 2021 14:20
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Antakya'da kapalı bir otoparkta bulunan park halindeki motosikletin direksiyon kısmında yılan olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Kapalı otoparka gelen itfaiye ekipleri, zehirli engerek olduğu belirlenen yılanı bulunduğu yerden aldı.
Ekipler, yılanı daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
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