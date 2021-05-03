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Fırının imalat bölümünde kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi

Trabzon'da fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye para cezası verildi.
 03 Mayıs 2021 14:01
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Fırının imalat bölümünde kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Ortahisar ilçesindeki fırına operasyon düzenledi.

Operasyonda fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatılan fırın mühürlenerek kapatıldı.
Anadolu Ajansı
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