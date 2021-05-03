Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Fırının imalat bölümünde kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi
Trabzon'da fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye para cezası verildi.
|03 Mayıs 2021 14:01
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Ortahisar ilçesindeki fırına operasyon düzenledi.
Operasyonda fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
Kumar oynatılan fırın mühürlenerek kapatıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|1 Mayıs'ta gözaltına alınmışlardı, 256 kişinin tamamı serbest bırakıldı
03 Mayıs 2021 14:36
|Sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı Kovid-19'un yayılımını azaltıyor
03 Mayıs 2021 14:26
|Maske takmayan turistten kadın polise ahlaksız teklif
03 Mayıs 2021 13:43
|İki kızı darbedip görüntülerini çeken iki çocuk gözetim altına alındı
03 Mayıs 2021 13:30
|Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
03 Mayıs 2021 13:23
|9 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti
03 Mayıs 2021 13:15
|EGM'den 1 Mayıs'taki kanun dışı etkinlikler hakkında açıklama
03 Mayıs 2021 12:52
|KADES butonuna bastı, 5 dakikada gelen polisler kurtardı
03 Mayıs 2021 12:24
|'Sarallar' organize suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı
03 Mayıs 2021 10:18
|Ekip otosu savruldu! Polisler olay yerine koştu
03 Mayıs 2021 10:12