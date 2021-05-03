'17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek'
|03 Mayıs 2021 14:12
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs günlük vaka sayılarının 17 Mayıs'tan sonra 5 binin altına inmesi halinde bu yıl için koydukları 30 milyon turist hedefini koruduklarını söyledi.
Reuters'in aktardığına göre,Türkiye'nin turizmde bu yılki hedefi ile ilgili soruları yanıtlayan Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için çok daha sıkı önlemler aldığını belirtti.
Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını görüyoruz. Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek" dedi ve ekledi:
"Hedefimiz, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs'tan sonra vaka sayısı olarak 5 binin altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz."
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Nisan ayında 60 bin seviyelerine ulaşan vaka sayıları dün 25 bin 980 olarak gerçekleşti.
Pandemiye bağlı güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 2020 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 71.74 düşüşle 12.73 milyon kişi olmuştu.
Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 54 düşüşle 1.95 milyon olarak gerçekleşti.
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